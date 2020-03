Borgosatollo: la fibra ottica è arrivata negli immobili di proprietà pubblica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

E’ attiva da qualche giorno presso il Municipio di Borgosatollo il collegamento internet con fibra ottica. Questo è uno degli ultimi interventi di miglioramento alla connessione internet che l’amministrazione comunale ha svolto sugli edifici pubblici. E’ attiva dal 2018 presso la Biblioteca Comunale “G. Valzelli” di Borgosatollo la linea internet attraverso il servizio di fibra ottica. Questo rappresenta un miglioramento nella velocità di connessione rispetto al precedente servizio di wi fi per gli utenti e di connessione alla linea internet da parte dei cittadini che accedono con i pc presenti nella struttura e per il personale comunale in servizio presso la biblioteca. Il nuovo servizio non ha un aggravio di costi per l’utenza che può usufruire del wi fi gratuitamente dopo registrazione oppure usufruire della postazione pc della biblioteca con connessione internet alla medesima spesa di prima (0.25€ ogni 30 minuti).

La fibra ottica in biblioteca è uno degli interventi di miglioramento della velocità di connessione internet nelle strutture comunali. Infatti da due anni scolastico è stata attivata la fibra ottica presso la scuola Primaria e Secondaria di Borgosatollo e attivata una linea internet ADSL presso le scuole dell’infanzia statali. Questo si è reso necessario per garantire la migliore funzionalità presso le scuole del registro elettronico e dell’utilizzo dei vari strumenti informatici (LIM, aule informatiche, …) ormai sempre più indispensabili per una didattica al passo con le esigenze dei nostri alunni oltre che migliorare la connessione anche per il personale amministrativo e docente che opera all’interno della scuola. Questo si è poi intrecciato con una rete di collaborazione tra comitato genitori, scuola, amministrazione comunale e associazioni del territori per la realizzazione di una copertura wi fi all’interno della scuola primaria e secondaria e all’acquisto di computer e lim per le aule didattiche e l’aula di informatica. Da ora anche la sede Municipale è provvista di collegamento internet con fibra ottica per permettere una connessione più veloce e un servizio migliore ai cittadini. Il progetto per la sede Municipale è stato seguito dal geom.

Pierangelo Cotelli che è referente informatizzazione nel Comune di Borgosatollo. “Come Amministrazione Comunale pensiamo che intraprendere un avanzamento tecnologico delle strutture comunali a partire dalle scuole sia ai giorni nostri e nella società moderna assolutamente indispensabile per offrire servizi sempre più vicini alle esigenze della popolazione e della didattica. Con la partenza entro l’anno del bando Lumen per il rifacimento della pubblica illuminazione nella sezione Smart City c’è la possibilità di attivare aree pubbliche anche all’aperto con sistema wi fi libero e gratuito per la cittadinanza”. Marco Frusca – Assessore Lavori Pubblici di Borgosatollo

