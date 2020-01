Borgosatollo: aperta la ciclabile che collega la zona industriale a Capodimonte

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Dopo molti anni di chiusura, causa cedimento strutturale, il ponticello situato in fondo a via Ferri a Borgosatollo (zona industriale) è stato aperto al percorso unicamente ciclo pedonale. L’intervento, svolto interamente dagli operai comunali Giuseppe Castignola, Gianpaolo Filippini e Giuseppe Marinoni coordinati dal responsabile manutenzioni geom.

Ivan Fadini, ha portato all’apertura del ponticello che può collegare dal punto di vista ciclo pedonale la zona industriale di Borgosatollo con le comunità di Capodimonte e la zona sud di Borgosatollo (via S. Francesco d’Assisi, via Santissima e cimitero).

L’intervento era presente sia nel programma elettorale dell’attuale gruppo di maggioranza in Consiglio Comunale “Partecipare per Borgosatollo-Marniga Sindaco” sia nel programma elettorale dell’opposizione “Prima Borgosatollo-Scaroni Sindaco” a sancire l’importanza di questa opera per la Comunità di Borgosatollo e per tutta quella fascia di popolazione che effettua tragitti ciclo pedonali per sport e diletto. L’intervento è stato inoltre sollecitato dalle associazioni podistiche, ciclistiche ed ambientaliste di Borgosatollo che potranno in questo modo usufruire di un “anello” continuativo e sicuro per i loro tragitti. Il ponte ripristinato porta inoltre alla campagna che circonda l’abitato del Comune di Borgosatollo e nella bella stagione può essere utile per passeggiata di famiglie con bambini in quanto l’area è sicura, immersa nella natura e collegata con le piste ciclabili del territorio. “Un ringraziamento agli operai comunali per il lavoro svolto in modo professionale, celere ed esteticamente molto bello che ha permesso la riapertura del ponte di via Ferri come da indicazioni politiche da me impartite. Piccole attività di manutenzione che internamente all’ufficio e grazie alla puntuale pianificazione del geom. Fadini è possibile portare a termine durante l’anno. Come dico sempre, accanto ai “big projects” un’Amministrazione deve anche soddisfare e realizzare le piccole attività manutentive che il territorio necessita e così cercheremo di muoverci durante questa Consigliatura da poco iniziata ma già ricca di molti interventi fatti o in via di pianificazione”. Frusca Marco – Assessore Lavori Pubblici di Borgosatollo