Borgosatollo: nuovo arredo urbano in piazza Giovanni XXIII

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Con i fondi risparmiati dal bando comunale per erogare un contributo ai commercianti della piazzi che hanno avuto disagi durante i lavori 2019 per il rifacimento della Piazza Giovanni XXIII di Borgosatollo si è concordato, e condiviso anche nella commissione comunale competente, di utilizzare questi fondi (circa 5.000 €) per l’acquisti di nuovo arredo urbano per la piazza stessa.

L’Ufficio Tecnico ha quindi proceduto all’acquisto di una panchina in materiale pietroso bianco, tre porta biciclette da posizionare ai lati della Chiesa Parrocchiale e all’ingresso di via Castello e alcuni nuovi cestini muniti di portacenere per favorire la pulizia della piazza e la possibilità che i cittadini trovino agevolmente cestini per i rifiuti. Questi interventi permettono di migliorare il decoro e il grado di servizio che si vuole dare ai cittadini in questo luogo fondamentale per la vita civile, religiosa e relazionale della nostra Comunità.

“Si è concordato di scegliere materiali e attrezzature di alta qualità e di buona gradibilità estetica per dare ancora maggior risalto e importanza alla Piazza Giovanni XXIII, fulcro della vita Borgosatollese e da poco totalmente riqualificata con i lavori terminati nei primi mesi del 2019. Si è con questi acquisti voluto mantenere presso la piazza i fondi che il bando destinava ai commercianti che hanno subito disagi durante i lavori. Ora sarà possibile sostare presso la piazza comodamente seduti su una panchina, posizionare in modo ordinato le biciclette e gettare i mozziconi negli appositi contenitori. Anche questi sono piccoli segnali per facilitare la possibilità di vivere con orgoglio il proprio centro storico e le attività economiche in esso presenti”. Marco Frusca – Assessore per il Decoro Urbano di Borgosatollo

Gallery