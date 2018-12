Borghi più belli d'Italia: in Regione i sindaci delle tre perle bresciane

Il presidente della Regione Attilio Fontana ha ricevuto i sindaci dei Comuni lombardi che fanno parte dei 'Borghi più bell'Italia, rappresentati a Palazzo Lombardia dal vice presidente dell'associazione Pier Achille Lanfranchi.

Il presidente dopo aver salutato gli amministratori ha sottolineato che "nei confronti dei piccoli comuni c'è concretamente grande attenzione". "Stiamo portando avanti - con determinazione la battaglia per l'autonomia poiché così rafforziamo le identità territoriali e diamo più prospettive ai comuni". Fontana ha poi ricordato che da qualche settimana è in viaggio per le principali città europee un bus turistico che porterà in giro le bellezze della Lombardia tra cui anche i borghi lombardi. Il vicepresidente dell'associazione 'I Borghi più belli d'Italia' Pier Achille Lanfranchi ha parlato di concretezza del presidente Fontana che, così come promesso, ha istituito un assessorato dedicato ai piccoli comuni.

A Palazzo Lombardia con il presidente Fontana a ricevere la bandiera dei Borghi più belli d'Italia erano presenti le seguenti amministrazioni comunali:

Provincia di Bergamo: Gromo; lovere.

Provincia di Brescia: Bienno, Gardone riviera, Monteisola.

Provincia di Cremona: Pandino, Scandolara;

Provincia di Como: Tremezzina;

Provincia di Mantova: Curtatone, Monzambano, Pomponesco,

Sabbioneta, San Benedetto Po;

Provincia di Milano: Morimondo;

Provincia di Pavia: Fortunago. (lnews)