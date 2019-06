Turismo, dalla Regione 1 milione di euro per sostenere i piccoli borghi

Dopo il grande successo della prima edizione, torna il bando "Viaggio #inLombardia", i cui criteri sono stati approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni.

La misura prevede una dotazione finanziaria di 1 milione di euro destinata alla presentazione di progetti da parte di partenariati di enti locali con soggetti pubblici: l'obiettivo è promuovere e sostenere i borghi lombardi e i piccoli territori, attraverso la comunicazione e valorizzazione di prodotti turistici in grado di far aumentare i visitatori.

"Il bando Viaggio #inLombardia permetterà alle amministrazioni di potenziare le loro attività di marketing territoriale in chiave turistica - spiega l'assessore regionale Lara Magoni -. In particolare, la Lombardia è ricca di piccoli borghi, perle paesaggistiche, naturali ed artistiche che spesso sono fuori dai classici circuiti turistici e invece meritano di essere valorizzate. Regione Lombardia, grazie alla collaborazione con le amministrazioni locali, dà proprio questa importante opportunità: far conoscere, attraverso campagne integrate di comunicazione e promozione, territori che possono sviluppare il turismo in una logica esperienziale. Dai laghi alle montagne, dalle colline ai laghi, la Lombardia è ricca di località che hanno tutti i mezzi per diventare mete turistiche di primo piano".

I criteri per accedere al bando

I progetti devono prevedere le seguenti attività: progetto di comunicazione (pianificazione media, press/blog tour, attività di ufficio stampa); un'azione b2b (tra le attività ammesse, educational sul territorio, partecipazione a fiere o workshop); declinazione di almeno un itinerario tematico esperienziale. Dal bando sono esclusi i capoluoghi di provincia.