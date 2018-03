Balotelli contro Toni Iwobi, il senatore africano della Lega

Torna a far parlare di sé Mario Balotelli, e non per la sua ottima stagione al Nizza o per questioni legate alla sua vita privata. Il calciatore bresciano è infatti intervenuto a gamba tesa sui risultati elettorali.

Balotelli se la prende con Toni Iwobi, il primo senatore di origine africana della storia italiana, e in un post su Instagram scrive: "Forse sono cieco io o forse non gliel'hanno detto ancora che è nero. Ma vergogna!".

Parole che il neosenatore, originario della Nigeria ma di casa da tantissimi anni nella Bassa Bergamasca, ha preferito non commentare. A replicare ci ha invece pensato il leader del Carroccio, Matteo Salvini, che in una nota ha fatto sapere: "Balotelli, non mi piaceva in campo, mi piace ancor meno fuori dal campo".

Toni Iwobi, piccolo imprenditore 62enne, milita tra le fila della Lega Nord da ben 25 anni: è stato eletto a Spirano - comune dove abita da anni con la famiglia e in cui è consigliere ed è stato pure assessore - ottenendo il 46,07% dei voti alla Camera e il 48,47% al Senato.