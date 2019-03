Autonomia regionale, Fontana: "Dal presidente Mattarella grande attenzione"

Da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ho notato grande interesse e grande attenzione al tema dell'autonomia". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine della conferenza stampa seguita alla cerimonia di Eusalp 2019. Fontana ha incontrato il Capo dello Stato in occasione della sua visita a Milano per partecipare all'inaugurazione dell'anno accademico dell'università Iulm e della XXII esposizione internazionale della Triennale di Milano. "Mattarella è una persona estremamente seria e affronta i problemi seriamente" ha commentato il presidente Fontana".

Alla conferenza stampa sulla presidenza lombarda di Eusalp è intervenuta anche il ministro per gli affari regionali e le autonomie Erika Stefani.

"Non bisogna creare allarmismi su questioni che non esistono, che possono essere anche solo frutto di posizioni ideologiche, non deve essere un obiettivo di bandiera. L'autonomia differenziata è un'opportunità per tutta l'Italia" ha commentato riferendosi alle ultime polemiche sul percorso dell'autonomia. "Efficienza e responsabilità - ha detto - devono essere la Bibbia di ogni politico".

Riguardo al rischio di discriminazioni che l'autonomia potrebbe produrre il ministro ha dichiarato che "probabilmente esistono cittadini di serie A e serie B quando i cittadini non hanno ricevuto i servizi per una 'mala gestio' della Cosa Pubblica. Questo deve essere superato. Se vi sono delle disparità queste non derivano dal regionalismo differenziato perchè fino a prova contraria non c'è ancora. Squadra che perde si cambia".