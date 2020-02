Stroncato in pochi mesi da un male terribile, tutto il paese piange l'ex sindaco

Era malato da tempo, ma le sue condizioni negli ultimi giorni si sono improvvisamente aggravate: l'ex sindaco di Quinzano d'Oglio Andrea Soregaroli è morto giovedì sera in ospedale. A seguito del peggioramento delle sue condizioni fisiche, da pochi giorni era stato ricoverato all'hospice di Orzinuovi. Da qualche mese lottava contro un male terribile, a cui purtroppo si è dovuto arrendere.

Lo piangono la moglie Cristina e il figlio Stefano: a breve saranno rese note le date dei funerali. Classe 1961 e 59 anni ancora da compiere, Soregaroli era un medico veterinario, al servizio dell'Ats locale. Al grande impegno nello studio e nel lavoro, negli ultimi anni aveva affiancato anche la passione per la politica. Era da quasi un ventennio, ormai, che prendeva parte attivamente alla vita politica di Quinzano e non solo. Dal 2003, infatti, era in prima linea con la lista Civica Quinzano: prima come consigliere e assessore, per due mandati, poi anche come primo cittadino.

Era stato eletto sindaco sia nel 2013 che nel 2018, con una doppia conferma. Un ruolo che aveva mantenuto fino a pochi mesi fa, quando a seguito delle dimissioni di massa dei consiglieri comunali il municipio era stato commissariato (e verrà traghettato fino alle prossime elezioni). Sono tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore alla famiglia.

Dal presidente della Provincia di Brescia, Samuele Alghisi, agli ex colleghi di partito o di opposizione, il cordoglio delle amministrazioni comunali della Bassa (da Gottolengo a Pompiano), la Fondazione per la Comunità della Pianura bresciana, e poi a Quinzano la parrocchia, la biblioteca comunale, le associazioni sportive, il sindacato dei pensionati. Appena rieletto, Soregaroli aveva voluto dedicare alcune parole ai giovani: “A tutti gli studenti – scriveva – l'augurio che la scuola diventi il sentiero per la vostra vita”.