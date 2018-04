E’ morto Roberto Abeni, stroncato in casa da un improvviso malore

L'etichetta che lo ha inevitabilmente accompagnato per una vita intera era forse quella che preferiva di più: un secessionista “storico”, già attivista nei primi anni della Lega Nord. Era tornato alla ribalta della cronaca in occasione del suo arresto, datato 2014, in quanto parte integrante del gruppo dei 24 secessionisti di Lombardia e Veneto che avrebbe voluto occupare Piazza San Marco a Venezia a bordo dell'ormai celebre Tanko, una sorta di carro armato artigianale che era stato costruito sulla base di un trattore.

Roberto Abeni è morto all'età di 54 anni nella sua casa di Brescia, probabilmente a causa di un malore, anche se le cause della sua dipartita sono ancora in corso di accertamento. Sabato mattina è stato trovato senza vita, nella sua casa in città.