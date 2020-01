Pole Dance: la desenzanese Liliana Feleaga quinta nella "Exotic Generation" di Nizza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Ottimo quinto posto per la desenzanese Liliana Feleaga nella tappa francese (si gareggiava a Nizza sabato 18 gennaio) della Exotic Generation, competizione internazionale di Pole Dance che si tiene in diversi Paesi. Fra questi, oltre alla Francia: Russia, Ucraina, Polonia, Israele, Giappone, fino alla stessa Italia. Liliana ha portato in gara una coreografia dal titolo “Victoria’s Secret Angel” che prendeva spunto dalle famose sfilate di questo marchio di intimo femminile, indossando un costume bianco, tempestato di cristalli Swarovski e completato da due ali.



A premiarla con il quinto posto assoluto è stata l’esecuzione. “Subito dopo che sono scesa dal palco Yana Romanova, la mia allenatrice, mi ha detto che avevo eseguito l’esercizio senza commettere errori e questo mi ha dato la sicurezza di un buon piazzamento finale” – spiega Liliana. – “Solo oggi ho saputo del risultato e sono davvero soddisfatta di questo quinto posto. Le atlete selezionate nella mia categoria erano 14, tutte con più esperienza di me. Arrivare quinta, alla mia prima gara nella categoria New Face di questo circuito e a soli 30 punti dal podio, è un bel risultato che mi spinge a lavorare ancora più duro”.



E, in effetti, la bionda desenzanese dovrà lavorare sodo fin da subito perché è stata selezionata anche per la tappa giapponese della Exotic Generation (si gareggerà a Tokyo il 10 aprile) e poi parteciperà ai campionati italiani di Pole Sport a Modena, in programma il primo maggio.

