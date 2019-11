Quando la tecnologia si sposa con la soddisfazione, la rivoluzione ha inizio

Se la storia ci ha insegnato qualcosa, è che ogni rivoluzione inizia da un’innovazione!

Per quanto riguarda il settore automobilistico ci troviamo senza dubbio in piena rivoluzione, sia tecnologica che di pensiero, sempre più attenta all’ambiente.

Eppure, a proposito di auto elettriche e veicoli ibridi, c'è qualcosa che ancora non convince gli automobilisti. Il problema non è la tecnologia, o la prestazione, o la sicurezza, ma bensì la distanza dai modelli non elettrici. Cosa significa? Le case automobilistiche, nel realizzare la propria proposta di auto elettrica, solitamente, creano un modello a sé, diverso dai classici cavalli di battaglia che magari hanno fatto la storia del marchio e che, proprio per questo, sono i più apprezzati dagli automobilisti. Finisce così che motorizzazione elettrica e modello desiderato, viaggino su strade parallele, senza incrociarsi mai.

Non è un problema da poco, perché va a toccare direttamente non solo i gusti estetici, ma anche la sensibilità ambientale del cliente. Proprio per questo, c’è chi ha compreso la necessità di distinguersi e innovare, facendo sì che la nuova tecnologia legata alla mobilità elettrica si sposasse perfettamente con la piena soddisfazione degli automobilisti, consentendo loro di scegliere come personalizzare uno dei modelli più conosciuti e venduti del proprio marchio.

Parliamo della NUOVA 208, con la quale Peugeot si fa portatrice di questa rivoluzione su strada: il modello più richiesto e trasversale del brand, declinabile in tutte le motorizzazioni e allestimenti. Per la prima volta, quindi, la versione elettrica non è più un modello a sé, ma è un’auto da personalizzare secondo le proprie preferenze. La Soddisfazione del cliente, la prima di tre S a fondamento della mobilità del futuro, si pone con Peugeot alla guida di questa rivoluzione.

Con e-208, la declinazione 100% elettrica del modello, Peugeot garantisce prestazioni eccellenti grazie a un motore che è in grado di generare una potenza di 100 kW (136 CV) e una coppia di 260 Nm, per una reattività immediata e una batteria, garantita 8 anni o 160.000 km, con capacità elevata pari a 50 kWh che dà un’autonomia fino a 340 km. Il piacere alla guida è assicurato dalla silenziosità di marcia, derivata dall’assenza di vibrazioni e dalla possibilità di visualizzare in tempo reale il funzionamento della propulsione elettrica. Presso lo Showroom di Peugeot Bonoldi gli automobilisti più virtuosi potranno trovare anche delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici dove poter caricare la propria auto, qualunque essa sia.

Sostenibilità, quindi, come seconda parola d’ordine per Peugeot, che si unisce a sua volta alla terza S, quella di Sicurezza, la quale, sempre supportata dalle più recenti innovazioni tecnologiche, apre la strada alla guida semi-autonoma. Tanti sono infatti i sistemi di Drive Assist legati alla sicurezza integrati sulla NUOVA 208 a cominciare dall’innovativo Extended Traffic Sign Recognition e dallo Speed Limit Detection che, leggendo direttamente i cartelli stradali, li mostra sul quadro strumenti e suggerisce il limite di velocità entro cui viaggiare. Con l’High Beam Assist il veicolo regola automaticamente i fari abbaglianti commutandoli in anabbaglianti in caso sia in arrivo un veicolo in senso opposto, mentre l’Active Blind Corner Assist avvisa il conducente della presenza di un veicolo nella zona di angolo cieco e corregge in automatico la traiettoria. Questi sono solo alcuni dei sistemi di protezione alla guida attivati su NUOVA 208.

La concessionaria Peugeot Bonoldi di Brescia, storico punto di riferimento della zona, invita tutti presso il suo Showroom per toccare con mano la NUOVA 208 e valutare, insieme ai nostri consulenti alle vendite, la personalizzazioni di motorizzazione e allestimenti desiderati.

Una prima rivoluzione è avvenuta nel lontano 1966, quando Bonoldi ha legato il suo nome a quello dell’automotive e a Peugeot. Evolversi significa però non solo stare al passo con le nuove richieste e tecnologie ma anche riuscire a soddisfare sempre maggiormente ogni singolo cliente e le sue esigenze ed è per questo che ora Peugeot Bonoldi è pronta ad affrontare una seconda, nuova ed entusiasmante rivoluzione.

BONOLDI, UNA STORIA CHE DURA DA OLTRE 50 ANNI!