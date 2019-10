GUIDA FELICE, le parole d’ordine per cambiare marcia!

Il settore automobilistico sta cambiato e nel prossimo futuro subirà un ulteriore cambiamento, accogliendo più innovazioni che negli ultimi 20 anni. Per questo motivo è arrivato il momento di cambiare. Un cambio di marcia, un cambio di prospettiva, un cambio di stile. Lo ha ben capito Gruppo Carmeli, storica concessionaria e multiservizi di Brescia che, sempre più orientata a una mobilità ecosostenbile che guardi al futuro e con una particolare attenzione alla soddisfazione dell’automobilista, ha deciso di rinnovarsi, nell’ottica di offrire alla propria clientela un ritorno alla guida felice e senza pensieri di un tempo, soddisfandola sotto ogni punto di vista.

Già, GUIDA FELICE è la parola d’ordine, il nuovo pay off dell’azienda su cui si basa l’intera operazione di restyling pensata per prepararsi al 2020 con un look rinnovato e più fresco. E con il pay off cambia anche il logo storico, con quella A triangolare di Carmeli che catturava l’attenzione. Oggi Gruppo Carmeli decide di mantenere il classico colore rosso e anche il simbolo del triangolo, spostandolo però accanto alla C e trasformandolo in un cursore, una freccia che indica non solo puntualità del servizio, ma che porta con sé tanti nuovi significati: “Noi siamo qui e qui troverai la tua nuova auto e la soluzione ai tuoi problemi”. Un messaggio, dunque, che veicola i valori storici di Gruppo Carmeli: affidabilità, cortesia, onestà e attenzione alle tecnologie che guardano al futuro.

Il cambio di look era un passaggio necessario, dopo oltre 40 di crescita e affermazione come leader sul mercato con le sue 5 sedi operative nella zona di Brescia e Bergamo e come azienda riconosciuta in tutta Italia come una delle più autorevoli ed efficienti. Gruppo Carmeli ha sempre operato come concessionaria Renault, Dacia e Nissan, e come service ufficiale dei marchi Mercedes e Smart, affiancando ad essi anche un Outlet multimarca (Fiat, Jeep, Bmw,...) dove è possibile trovare vetture a Km 0, aziendali e usate. Grazie a un parco auto che va dalle 3.000 alle 4.000 vetture disponibili in pronta consegna e a un team di 200 professionisti specializzati, Gruppo Carmeli, al motto di GUIDA FELICE, è in grado di mettere sempre il cliente al centro dell’attenzione in tutto il percorso di scelta e acquisto del veicolo.

Gruppo Carmeli ha già messo più di un piede nel futuro, non solo proponendo una vasta gamma di auto elettriche, ma offrendo anche un servizio, per chi lo desidera, di scelta, acquisto e firma del contratto competamente online, con la possibilità di avere la vettura consegnata direttamente a domicilio in tutta Italia e con la formula soddisfatti o rimborsati.

"La nostra parola d'ordine è GUIDA FELICE", guarda qui il video.

Gallery