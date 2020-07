Ecco come vestire la propria casa con qualità e gusto

La casa è uno dei luoghi dove si passa la maggior parte del proprio tempo. Se ben strutturata e arredata, accoglie, abbraccia, avvolge, facendo sentire ognuno a proprio agio.

Si tratta, inoltre, di una sorta di estensione di sé stessi: ogni abitazione rappresenta, infatti, il suo inquilino, manifestandone tendenze, preferenze e inclinazioni.

Ecco perché, così come si presta grande attenzione nella scelta del proprio abbigliamento, è molto importante anche scegliere con cura come “vestire” la propria casa.

Che si tratti di lenzuola, tende, tappeti, biancheria per la cucina, per il bagno o per la camera da letto, la scelta migliore cade, necessariamente, su prodotti innovativi, che siano moderni o classici a seconda del proprio gusto e, ovviamente, che siano fatti con materiale di qualità.

In tal senso, Fibra 1 è una garanzia: con i suoi 60 anni di esperienza nel settore tessile per la casa, infatti, offre la certezza di poter selezionare i prodotti più adatti per vestire la propria abitazione, andando incontro ai propri desideri.

Il personale, grazie a professionalità ed esperienza, è in grado di seguire ognuno al meglio, aiutando a destreggiarsi tra le molteplici proposte; il negozio, infatti, si sviluppa su tre piani, dove è possibile scegliere tra più di 50.000 prodotti dei migliori marchi nazionali e internazionali.

Le opzioni tra le quali scegliere sono davvero moltissime.

Altamente qualificato per la biancheria letto, spugna bagno, tavola e cucina, Fibra 1 Centro Moda Casa offre una selezione di tessile arredo anche su misura: tessuti per tappezzeria, tende, imbottiti, cuscini e accessori. Stile e innovazione con le firme moda più attuali per vestire la casa.

Fibra 1 dispone anche di uno spazio dedicato al sonno, Spazio Notte è, infatti, dedicato al sonno su misura, con l’esposizione dei marchi più innovativi di letti tessili, materassi, reti di supporto, guanciali e accessori anallegici e antiacaro.

Ovviamente, non mancano i prodotti per i più piccoli, dove sbizzarrirsi nello scegliere la più dolce e tenera biancheria per culla e lettino e complementi d’arredo.

Infine, nel Centro Tappeti si trovano produzioni da tutto il mondo: qui è offerta un’ampissima scelta di tappeti classici e moderni, a progetto e su misura.

Insomma, davvero la casa è moda! C’è solo l’imbarazzo della scelta.

Fibra 1 si trova a Brescia, in piazzale Garibaldi 14 ed è aperto dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.