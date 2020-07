Dormire bene: ecco tutto ciò che dovresti sapere

Quella di dormire è una necessità comune a tutti, fondamentale per ristorarsi, rigenerare corpo e mente e recuperare le proprie energie.

Dormire bene e in modo corretto è il primo passo per il benessere della persona. Spesso, però, la sua importanza, nonché il valore di dove si riposa, vengono sottovalutati.

Del resto, si può dormire ovunque…oppure no?

In realtà il materasso, insieme al guanciale e alla rete, sono elementi chiave per un sano riposo.

Ecco perché è davvero rivelante scegliere in maniera oculata tutte le componenti del proprio letto affinché si possa ottenere una buona qualità del sonno.

Un letto inadatto, infatti, contribuisce negativamente al processo del sonno.

Prima di ricorrere a farmaci, quindi, è buona norma scegliere un valido letto che possa essere conforme alle personali esigenze.

Se non si è esperti, non è facile giudicare l’efficienza di un materasso.

Però, ci sono dei segnali che dovrebbero mettere in allerta: per esempio, se la notte si hanno numerosi risvegli e se ci si alza stanchi e con dolori, è evidente che ci sia qualcosa non va bene.

In questi casi, la causa è spesso un materasso sbagliato.

Se si dorme su un materasso inadatto, infatti, si subiscono maggiori pressioni nei punti dove si concentra maggiormente il peso corporeo; queste pressioni non permettono una corretta circolazione del sangue, causando un sonno agitato e discontinuo, nonché portando a rigirarsi più volte nel letto.

Un materasso davvero efficiente deve garantire un sostegno omogeneo a tutte le parti del corpo.

In questo modo, si annullano i punti di pressione e la circolazione del sangue non viene, in alcun modo, pregiudicata.

Altre problematiche rilevate sono quelle alla colonna vertebrale, provocate da posture innaturali causate dal dormire su letti inadeguati con reti, guanciali e materassi troppo rigidi o cedevoli.

La colonna vertebrale, in questi casi, assume curvature innaturali che possono favorire la comparsa di alcune patologie quali lombaggini, sciatica, dolori alla testa e mal di schiena.

In questi casi, la scelta di un cuscino adeguato può evitare l’insorgere di dolori a livello del collo.

A seconda di forma, materiale, spessore e morbidezza, infatti, il guanciale offre adeguato sostegno e sollievo alla fascia cervicale.

Risulta dunque evidente quanto il dormire bene sia fondamentale per il benessere di ogni individuo.

