Chi dice che 20 minuti di esercizio alla settimana non bastino per rimettersi in forma?

Cosa sono 20 minuti? La durata di una puntata della tua serie preferita? La pausa caffè sul posto di lavoro? Ma hai mai pensato di dedicare lo stesso tempo, solo 20 minuti, al prenderti cura di te, a riassestare il tuo corpo, a rimetterti in forma e ritrovare la linea perduta?

Come? In soli 20 minuti ti sembra un'impresa impossibile? Con il lavoro, i figli e le varie incombenze della vita, non riesci a trovare il tempo di ritagliarsi anche solo 20 minuti al giorno?

Hai ragione, ma se ti dicessi che qui non parliamo di 20 minuti al giorno, ma di 20 minuti a settimana? E se ti dicessi anche che esiste un modo più proficuo per trascorrere quei 20 minuti settimanali che solitamente dedichi ai vari “dovrei andare in palestra, ma chi lo trova il tempo” o ai “solo all’idea di fare ore di esercizi mi passa la voglia”? Insomma, minimo sforzo e massima resa grazie a un metodo certo e infallibile che permetta in un colpo solo di raddrizzare la schiena malandata, di rassodare il tono muscolare, di far sparire la pancetta, e che consenta di trovare il tempo e la voglia di rimettersi in sesto.

Oggi la soluzione la offre Urban Fitness, un franchising che si propone come qualcosa in più di una palestra tradizionale, tra i primi in Italia a utilizzare in ambito fitness, a supporto di varie tipologie di allenamento, l’EMS (ElettroMioStimolazione), una tecnica sicura e già ampiamente utilizzata in campo medico.

Grazie a un lavoro di anni, agli studi effettuati da diverse università europee e, in strettissima collaborazione con il Prof. Stefano D’Ottavio, docente di Scienze Motorie presso l’Università di Roma Tor Vergata, lo staff di Urban Fitness ha messo a punto una serie di protocolli di allenamento certificati, efficaci e costantemente perfezionati sulla base dei più recenti studi scientifici, i quali garantiscono un aggiornamento continuo dei personal trainer e un servizio al cliente sempre più esclusivo e di eccellenza.

Ma in cosa consiste questa metodologia rivoluzionaria? Il metodo EMS si basa sul concetto di personal training applicato all’allenamento veloce, quindi ideale per chi vive nelle grandi città e ha poco tempo da dedicare all’attività fisica o per chi si scoraggia al solo pensiero di passare tanto tempo in palestra. Questo perché l’allenamento dura solo 20 minuti e va fatto solo una volta a settimana, massimo due (per chi è proprio a digiuno di esercizio).

Come è possibile, direte voi? Semplicemente perché, applicando l’elettrostimolazione a un esercizio fisico attivo, specifico per le esigenze dell’individuo, è possibile raggiungere i propri obiettivi di forma in minor tempo rispetto a un allenamento tradizionale.

La differenza? 20 minuti di allenamento, fatti con il metodo Urban Fitness-EMS, che agisce su tutti i gruppi muscolari contemporaneamente, permettono di bruciare fino a 500 Kcal, riuscendo ad attivare fino al 90% di fibre muscolari. Durante un normale allenamento in palestra se ne attivano al massimo il 60% e si lavora per distretti muscolari (dorso-bicipiti, petto-tricipiti, gambe) e in più giorni.

In base agli obiettivi personali del cliente, lo staff di Urban Fitness preparerà un percorso di allenamento personalizzato e il cliente verrà supervisionato costantemente da un personal trainer qualificato. I benefici di un tale metodo di allenamento sono verificabili già dopo il primo mese (cioè dopo neanche 2 ore di allenamento totale), mentre dopo 3 mesi si riesce a tornare in forma perfetta e sentirsi meglio. La gamma di protocolli di allenamento è ampia e risponde alle più diverse esigenze fisiche e fasce d’età: dallo Sweet Fit, una dolce ginnastica che, grazie al rilassamento, coinvolge i muscoli principali, al Posturology, adatto a chi ha dolori alla schiena, problematiche posturali o di artrite, artrosi e osteoporosi, fino ai tanti protocolli studiati per chi già svolge un’attività sportiva specifica (sci, tennis, golf, calcio, running), che agiscono specificatamente sui muscoli sottoposti in ciascuno sport a maggiori sollecitazioni.

In ogni caso i principali effetti del metodo EMS riguardano il benessere fisico, con una generale riattivazione e tonificazione muscolare data dal protocollo Strong Power, e il dimagrimento, per raggiungere il quale ci si avvale del Dynamic-Weight Loss, un protocollo studiato appositamente insieme a un nutrizionista che, a costante supporto del trainer, assocerà un corretto regime alimentare al percorso di allenamento scelto, personalizzandolo in base alle abitudini alimentari del cliente valutate più o meno corrette.

A questi benefici si aggiungono alcuni servizi particolari, che differenziano, ancora una volta, Urban Fitness dalle altre palestre. Innanzitutto ci si allena solo su appuntamento, per meglio venire incontro alle esigenze personali del cliente e dedicargli la massima attenzione, in secondo luogo non serve portare con sé la classica borsa da palestra: Urban Fitness fornisce tutto l’occorrente necessario per allenarsi, oltre che offrire a ciascun cliente uno spogliatoio singolo con doccia privata fornita del necessario.

Insomma, 20 minuti di allenamento, una doccia e via… per altri sette giorni non ci si pensa più!

Urban Fitness, in attesa della nuova apertura nel 2019 a Desenzano del Garda, ti aspetta per una prova gratuita a Brescia, in via Pastrengo 23 e in Corsia del Gambero 6, e nella nuova struttura di Rovato in via 25 aprile 96.