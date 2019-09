Lanmodo Vast 1080p Night Vision System: la prova di un ottimo visore notturno

Si chiama Lanmodo Vast 1080p Night Vision System: un accessorio per auto (e non solo) in grado di rivoluzionare il vostro sistema di guida. Questo perché è stato realizzato appositamente per migliorare la visibilità, e dunque la sicurezza, anche nelle condizioni più difficili: sia che si tratti di guida notturna, sia che nei momenti di nebbia o pioggia intensa. Talmente versatile da essere in grado di “trasformare la notte in giorno”: di facile installazione, è adatto a qualsiasi tipologia di veicolo, da posizionare sul cruscotto o sul parabrezza, con ampio schermo a colori e prestazioni interessanti.

E' consigliato non solo per gli utenti che per motivi di lavoro guidano soprattutto di notte, ma anche per le forze dell'ordine, guardie giurate, chi lavora nel mondo del trasporto di merci e persone. Tanti pregi ma anche qualche difetto: vediamo insieme tutte le caratteristiche, tecniche e non, del nuovo accessorio hi-tech a marchio Lanmodo.

Design e caratteristiche tecniche

Il modello Vast si presenta con un design accattivante, che ricorda quello dei più tradizionali specchietti retrovisori. Nella parte anteriore è posizionato il funzionale sistema di visione notturna, a raggi infrarossi, basato sul sensore Sony MCCD con obiettivo ad alta definizione, da 28 millimetri e ottica grandangolare di 36 gradi. La visione notturna si amplia fino a 300 metri, a 30 fps: il Vast è adatto a qualsiasi condizione climatica (da -20 gradi fino a 80 di temperatura) e anche quando il buio è completo (0.0001 Lux).

Nella parte posteriore, ma frontale per chi guida, troviamo un ampio display Lcd da 8,2 pollici, a colori e attrezzato con IPS e una risoluzione in Full HD fino a 1080p. Le dimensioni: 22x7,3x8,3 centimetri. Il peso: 499 grammi. E' disponibile sul mercato anche una versione “potenziata”, accompagnata da una retrocamera con visione fino a 170 gradi.

Non manca però qualche piccolo (e sopportabile) difetto: in ordine sparso, il Vast è privo di una vera interfaccia utente, ma è comunque controllabile con una serie di comandi posizionati nella parte superiore della scocca, che è in plastica (di qualità appena discreta). Anche i pulsanti sono un po' troppo piccoli, e difficilmente identificabili. Grazie a questi però è possibile azionare la retrocamera (che ricordiamo è opzionale), ribaltare l'immagine, passare dalla visione a colori a quella in bianco e nero, gestire l'alimentazione.

Installazione e prestazioni

Il Lanmodo Vast può essere installato in due diverse posizioni: può essere fissato al parabrezza tramite un sistema a ventosa, come fosse il più classico dei navigatori GPS, oppure posizionato sul cruscotto grazie a un tappetino antiscivolo adesivo. Ricarica e alimentazione: si può utilizzare sia la presa accendisigari dell'auto, a 12 volt, sia la porta OBD che viene normalmente utilizzata per la diagnostica del veicolo.

Per quanto riguarda le prestazioni, il Lanmodo Vast parte subito alla grande, non appena acceso: la qualità delle immagini è davvero sorprendente. L'impressione è quella di guidare con fari dalla potenza elevatissima, in grado di illuminare (quasi) a giorno tutto l'ambiente circostante. Il sistema sfrutta la luce ambientale per ottimizzare le proprie prestazioni, ma come detto è in grado di fornire immagini di qualità anche in condizioni di buio completo (anche se non manca il cosiddetto “rumore”: insomma, meglio sempre avere i fari accesi). Altra piccola pecca: al momento non è presente la funzione di registrazione delle immagini, come fosse una Dash Cam. Tale funzionalità sarà però inserita nel prossimo Lanmodo Vast Night Vision System, in uscita nei prossimi mesi.

Dove comprarlo

Lanmodo Vast 1080p Night Vision System ha un prezzo di listino di 499,99 euro. Sul sito ufficiale dell’azienda è possibile acquistarlo con uno sconto di 50 dollari, utilizzando il codice LMDNVS_TO. In alternativa il Lanmodo Vast 1080p Night Vision System è disponibile direttamente su Amazon.it