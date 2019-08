Quelli che partono, e quelli che arrivano: ecco i giorni da bollino rosso in autostrada

C'è chi dalle vacanze è già tornato, chi deve ancora partire e infine chi è in viaggio proprio in questi giorni: ma com'è la situazione del traffico sulle autostrade italiane? La risposta arriva direttamente da Autostrade per l'Italia, nell'ambito dell'iniziativa #seisicuro – che ha toccato e toccherà anche il territorio bresciano – organizzata in collaborazione con la Polizia Stradale e la Croce Rossa. Sulla base dei dati raccolti dalla Polstrada, infatti, sono stati resi noti i giorni da bollino rosso, bollino arancione e bollino verde per i viaggi sulle tratte autostradali. E attenti ai Tutor: sono già stati riattivati, qui la mappa dei controlli bresciani.

I tre bollini: cosa sono

I tre bollini di segnalazione servono a indicare le giornate più o meno critiche per intraprendere un lungo viaggio in autostrada. Il bollino rosso indica ovviamente la situazione più difficile: per il numero delle auto in movimento, per la presenza di camion e autocarri. Da qualche hanno ha sostituito il celebre “bollino nero”, che per decenni ha accompagnato gli italiani negli esodi e nei contro-esodi estivi.

Il bollino arancione indica una situazione critica ma non troppo: auto e camion non mancano, ma il rischio di lunghe code e rallentamenti è ridotto rispetto al bollino rosso. E' il bollino verde, infine, a indicare la situazione più tranquilla, dove dunque il traffico dovrebbe essere più scorrevole. Ma attenzione, tutto può succedere: lavori in corso o incidenti, insomma gli imprevisti che anche alla fine dell'estate purtroppo non mancano mai.

Giorni da bollino rosso

Sono questi i giorni da bollino rosso indicati da Autostrade per l'Italia fino alla seconda domenica di settembre. Per quanto riguarda il rientro verso le grandi città, il bollino rosso è atteso per sabato 31 agosto, mattina e pomeriggio: solo la mattina sarà invece bollino arancione per chi invece si sposta verso le località di vacanza.

Sarà di nuovo bollino rosso, per chi rientra in città, nel pomeriggio di domenica 1 settembre: la mattina sarà "solo" bollino arancione. Ultimi bollini rossi anche per i pomeriggi di sabato 7 e domenica 8 settembre: in entrambi i casi traffico intenso anche la mattina.

Giorni da bollino verde

Non dovrebbero esserci più grandi problemi di traffico per chi intraprende un viaggio verso le località di vacanza fino alla seconda domenica di settembre. Si prevedono rallentamenti solo la mattina di sabato 31 agosto. Poi sempre bollino verde, mattina e pomeriggio, tutti i giorni della settimana compresi i weekend.

Per chi rientra verso le grandi città è consigliato invece salire a bordo solo in serata oppure di notte: fino a domenica 8 settembre, negli orari notturni, sarà sempre bollino verde. Ulteriori informazioni e aggiornamenti sono disponibili sulla pagina web di Autostrade per l'Italia, con indicazioni in tempo reale nei giorni considerati più “caldi”.