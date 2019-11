Buone notizie per gli automobilisti: pronto entro fine anno il ponte della tangenziale

Buone notizie in arrivo per gli automobilisti bresciani: si è conclusa proprio in questi giorni la seconda fase dei lavori di costruzione del lato est del ponte della Tangenziale Ovest, sopra Via Ghislandi. I collaudi, fa sapere il Comune in una nota, hanno avuto esito positivo e si passerà dunque ora al completamento del guard-rail a bordo del ponte, dei new jersey in mezzeria e alla realizzazione della segnaletica definitiva.

In contemporanea, prosegue anche il completamento di Via Ghislandi, la strada sottostante: verrà realizzata la rete fognaria per le acque bianche, saranno posati i cordoli in granito e sarà sbancato il cassonetto stradale, in modo da garantire un'altezza del ponte di 5 metri, come previsto dal progetto.

Il cronoprogramma dei lavori

Compatibilmente con le condizioni metereologiche, che nel mese di novembre sono state particolarmente avverse, come da cronoprogramma i lavori si concluderanno entro la fine di dicembre 2019. Dunque alla chiusura del cantiere mancano poche settimane. “E' un grande risultato, di cui sono particolarmente soddisfatto”, ha dichiarato l'assessore Valter Muchetti.

“Molto presto – continua Muchetti – questa importante infrastruttura viabilistica verrà riconsegnata alla città completamente sistemata e garantita per i prossimi cento anni. Sono certo che i bresciani apprezzeranno il lavoro che abbiamo portato a termine per garantire la sicurezza, limitando nel contempo il più possibile i disagi”.

Il progetto per intero

Per completare l'opera per intero, più o meno come preventivato, ci vorranno poco più di sei mesi, con un investimento complessivo di circa 1,2 milioni di euro. Dal 21 maggio scorso era stata modificata la viabilità in tangenziale, nel tratto compreso tra il PalaLeonessa e la rotatoria di Via del Serpente, con parzializzazione del transito sulla semicarreggiata est, garantendo una corsia per ciascun senso di marcia. Adesso anche la seconda fase è quasi completata. Tutto pronto entro la fine dell'anno.