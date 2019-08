Settimana Motoristica Bresciana: 60 veicoli "centenari" per la grande rievocazione

Brescia è una delle città italiane con la più radicata tradizione motoristica. Oggi è anche tra i siti industriali più importanti che operano nel settore della componentistica automotive, ma quel che più conta è la straordinaria passione per i motori che si respira in Piazza della Loggia. Il pensiero comune va subito alla celebre Mille Miglia, ma forse non tutti sanno che Brescia può vantare uno dei primi eventi per veicoli ad essere stato organizzato in Italia. Si svolse dal 1899 al 1904 e fu a tutti gli effetti il primo “motor show” italiano.

Il suo nome, Settimana Motoristica Bresciana, sottolinea il carattere della manifestazione che era un insieme di esposizioni, competizioni e prove per tutti i generi di veicoli: automobili, motociclette, aerei, imbarcazioni… Un vero e proprio festival, durante il quale prese vita anche la “Coppa Florio” inventata dal nobile siciliano Vincenzo Florio e quindi portata successivamente sull’Isola natìa.

La Settimana Motoristica Bresciana

La Settimana Motoristica Bresciana è tornata a vivere nel 2009 grazie alla rievocazione promossa e organizzata dal locale Musical Watch Veteran Car Club con il supporto e il patrocinio di ASI, Automotoclub Storico Italiano. Alla sua 11ma edizione, in programma dal 30 agosto al 1° settembre, è di fatto il principale evento italiano (di levatura internazionale) riservato ai veicoli “centenari” costruiti prima del 1918: quest’anno ne sono attesi 60 - tra automobili, tricicli e motociclette – un terzo dei quali provenienti da Francia, Svizzera, Austria, Germania e Inghilterra.

Auto e spettacolo dal Garda alla Franciacorta

Proprio dal Regno Unito raggiungerà Brescia anche Adrian Goding, presidente del prestigioso Veteran Car Club of Great Britain, a bordo di una Daimler del 1898 insieme a Daniel Ward, uno dei più importanti collezionisti d’Oltremanica di auto “ancetre”.

Sarà uno spettacolo itinerante che, partendo dal Museo Mille Miglia di Brescia sabato 31 agosto, si sposterà alla volta del Lago di Garda passando per Desenzano, sfilando a Rivoltella con destinazione Bardolino per il défilé serale e la presentazione degli equipaggi in abiti d’epoca. Domenica 1 settembre, poi, la carovana attraverserà la Franciacorta in direzione Sulzano, dove i veicoli verranno esposti sul lungolago.

Il programma completo

Venerdì 30 agosto

ore 14.30/17.00 Arrivo dei partecipanti presso Villa Fenaroli Palace Hotel

Sabato 31 agosto

ore 8.00 Partenza da Villa Fenaroli Palace Hotel direzione Lago di Garda

ore 10.00 Sosta a Rivoltella del Garda

ore 12.30 Sosta a Bardolino

ore 15.30 Partenza per Villa Fenaroli Palace Hotel

Domenica 1 settembre