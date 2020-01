Brescia: la mappa dei benzinai più economici della città

Sono poco meno di una sessantina i distributori di carburante (benzina e gasolio) presenti nel territorio della città di Brescia: il prezzo medio per un litro di benzina verde è di 1,583 euro, per un litro di diesel è invece 1,474 euro. Sono entrambi appena più bassi (di circa una decina di centesimi) rispetto alla media nazionale. E' questo quanto emerge dall'ultimo report di Bresciaoggi sul costo della benzina nelle aree di servizio cittadine.

Quanto costa la benzina a Brescia

Della media complessiva abbiamo già scritto, ora entriamo nel merito dei prezzi più alti e più bassi di tutta Brescia. Il listino è aggiornato ai primi giorni di gennaio, e potrebbe dunque subire sostanziose variazioni nelle prossime settimane (anche a seguito dell'annunciata crisi in Medio Oriente, conseguenza dell'omicidio del generale Qassem Soleimani).

Il meno caro in assoluto è il distributore “senza bandiera” di Via San Polo: qui un litro di benzina costa 1,48 euro e un litro di gasolio 1,40 euro. I più costosi invece sono il distributore Ip, ancora in Via San Polo, e il distributore a marchio Eni di Via Oberdan: qui la verde costa 1,63 euro al litro, il diesel 1,52 euro.

La mappa del carburante in città

Vediamo adesso la mappa dei distributori di carburante più economici di Brescia. Alle porte della città, in Via Serenissima, all'area di servizio Esso la verde costa 1,54 euro e il diesel 1,45 euro. In Via delle Bettole il meno caro è il Repsol, con 1,44 euro per il diesel e 1,52 euro per la verde. Tra Viale Bornata e Viale Venezia il più economico è il distributore Esso, 1,58 euro la verde e 1,45 euro il diesel.

Dall'altra parte, nell'hinterland al confine con Flero (e quindi Via Labirinto e Via Flero), il meno caro è il distributore senza bandiera di Via Labirinto: 1,41 euro il diesel, 1,49 euro la benzina verde. Queste invece le altre zone della città dove i distributori di carburante sono i più numerosi: