Medico e motociclista, la testimonianza: "Così sono guarito dal coronavirus"

E' stato uno dei primi a fronteggiare il coronavirus, tra le corsie dell'ospedale dove presta servizio a ridosso della zona rossa. E' stato contagiato, poi è guarito e adesso è portatore sano di un messaggio più che positivo: “State tranquilli”. Leggiamo la storia di Giuseppe, il medico lombardo con la grande passione per l'enduro la cui testimonianza è stata raccolta dal portale moto.it: la sua intervista completa è disponibile a questo link.

Il suo ospedale, si legge, si trova a ridosso della zona rossa, interdetta da polizia ed esercito. Giuseppe non si è tirato indietro davanti a questa emergenza: l'ha affrontata di petto con lo stesso coraggio con cui affronta le mulattiere la domenica, a bordo della sua moto. Come detto, è stato contagiato: ma ce l'ha fatta, è guarito. E il medico motociclista lo dice chiaro e tondo: “La psicosi da virus letale non aiuta nessuno”.

Il racconto del medico endurista

“Vi racconto la mia esperienza con l’infezione da coronavirus – spiega Giuseppe – Premesso che sono un medico ospedaliero, la città in cui lavoro dista pochi chilometri dal paese focolaio d’infezione: Codogno. In data 21 febbraio veniva ricoverata nel mio reparto una paziente anziana con febbre alta, polmonite grave; […] il tampone darà poi esito positivo. Conseguentemente sabato 22 tutto il personale venuto a contatto con la suddetta malata veniva sottoposto a tampone, io compreso. L’esito del tampone dava negatività per tutti, tranne che per me”.

Ma quand'è che Giuseppe ha preso il virus? Non in ospedale. “Il 15 febbraio ero a Codogno con famiglia e amici per il carnevale: ho assistito in piazza alla sfilata dei carri chiacchierando con un caro amico che abita lì, poi sono entrato in un bar affollato per un caffè e sono rientrato a Piacenza dopo qualche ora”.

I sintomi, i contatti, i tamponi

I primi sintomi sono arrivati in meno di una settimana: raffreddore e rinite, ma senza febbre e tosse. “Sono andato regolarmente al lavoro – continua Giuseppe – visitando, parlando e incontrando gente: ho continuato la mia normale vita, e stimo di aver incontrato decine di persone”. In conclusione, dice ancora il medico endurista, “vi dico che tutti i colleghi e gli amici, compresa la mia famiglia, venuti a contatto con me non hanno sviluppato sintomi, a distanza di giorni, molti hanno già avuto esito negativo dal tampone, altri in attesa ma clinicamente stabili. L'amico di Codogno è febbrile, in isolamento a casa, io sto benissimo: non ho nemmeno il raffreddore, sarò dimesso e continuerò la mia quarantena (14 giorni) a casa da solo”.

Il messaggio del medico endurista

Ma qual è allora il messaggio del medico endurista? E' riassunto di seguito, in cinque punti.