Brescia, la Fase 2 comincia dai cantieri stradali: al via i lavori del nuovo sottopasso

Sono ripresi da qualche giorno i lavori per la realizzazione del nuovo sottopasso di Via Rose, intervento previsto nell’ambito del progetto Oltre la Strada e propedeutico allo sviluppo del servizio ferroviario suburbano sulla linea Brescia-Iseo e alla riqualificazione di Via Milano.

I lavori, iniziati nel giugno dello scorso anno, erano stati sospesi il 12 marzo scorso a causa dell’emergenza Covid-19: sono stati affidati all’impresa Pac Spa di Capo di Ponte, mentre la direzione lavori è di Brescia Infrastrutture.

Primi movimenti nel cantiere

In questi primi giorni sono state svolte le attività di riorganizzazione del cantiere, indispensabili per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori (servizio mensa, integrazione servizi igienici, locali per l’assistenza, sanificazioni, etc.).

Tutto secondo quanto previsto dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto dalle parti sociali in attuazione delle misuri di contenimento della diffusione del Coronavirus.

Il cronoprogramma dei lavori

Le attività entreranno nel vivo da qui a breve, con il completamento delle opere necessarie alla spinta del monolite già realizzato nei mesi di gennaio e febbraio. La spinta del monolite sotto la ferrovia, che inizialmente era stata programmata verso la fine di marzo, è stata ora fissata dal 15 al 17 maggio.

Durante le delicate operazioni verrà sospesa temporaneamente la linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo, nel troppo compreso tra le stazioni Brescia Centrale e Brescia Borgo San Giovanni. Salvo imprevisti, l’apertura del nuovo sottopasso è prevista entro l’autunno. L'investimento complessivo è di oltre 4 milioni di euro.