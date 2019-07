Strade e viabilità: nei prossimi mesi interventi in una dozzina di Comuni

Ci sono anche una dozzina di piccoli Comuni bresciani nel lungo elenco degli interventi stradali e viabilistici annunciati in questi giorni da Regione Lombardia: per quanto riguarda la nostra provincia sono previsti 12 interventi (già finanziati) per un toale di 670mila euro. Il macro-intervento regionale è ovviamente più sostanzioso: come riferito dall'assessore a Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, verranno investiti più di 5 milioni di euro per 109 interventi complessivi.

Soldi che fanno parte del bando per la messa in sicurezza delle strade, indirizzato specificatamente ai piccoli Comuni: i 5 milioni di euro stanziati serviranno a finanziare interventi di ogni tipo, dal consolidamento strutturale dei ponti alla riqualificazione degli incroci, dal potenziamento o completamento dei percorsi ciclopedonale alla messa a punto delle fermate del trasporto pubblico, fino alla protezione di scarpate e declivi.

Il contributo regionale

Il contributo erogato è pari al 70% del costo dell'opera. Nel bando erano finanziabili interventi fino a 100mila euro, che salgono a 200mila per quelli che riguardano ponti e cavalcavia (valore minimo dell'investimento: 10mila euro). “Il fondo straordinario – ha spiegato l'assessore Claudia Terzi – è stato pensato per aiutare fattivamente i piccoli Comuni, sotto i 5mila abitanti, e le Unioni di Comuni, tenendo conto che le piccole realtà, spesso, in passato, sono state impossibilitate ad effettuare lavori fondamentali per la messa in sicurezza delle strade. Negli anni infatti, sui loro bilanci, hanno inciso negativamente i tagli operati dal Governo e i vincoli di spesa”.

Gli interventi bresciani

Vediamo ora nel dettaglio gli interventi bresciani, paese per paese. Come detto sono 12 gli interventi finanziati, in provincia di Brescia, dall'assessorato alle Infrastrutture di Regione Lombardia, per un totale di circa 670mila euro (666mila e 824 euro, per la precisione).

Pertica Alta

Realizzazione interventi messa in sicurezza e riqualificazione infrastrutture per la mobilità (e opere connesse alla loro funzionalità), messa in sicurezza viabilità comunale, collegamento frazione Belprato – Località San Bernardo – Comune di Vestone. Opere da 25mila euro.

Lodrino

Messa in sicurezza e riqualificazione marciapiedi in centro abiato, lungo Strada Provinciale III Brozzo-Nozza. Opera da 70mila euro.

Monno

Lavori di abbattimento barriere architettoniche con realizzazione di un tratto di marciapiede in Via Roma (ma è solo il primo lotto). Opera da 27mila euro.

Bagolino

Lavori di miglioramento della sicurezza stradale e superamento delle barriere architettoniche di tratti di marciapiede, in strada comunale. Opera da 47mila euro.

Sonico

Opere di messa in sicurezza mediante allargamento sede stradale, nel tratto compreso tra le frazioni di Garda e Rino. Opera da 70mila euro.

Montisola

Interventi di messa in sicurezza di alcuni tratti di strada comunale, nella zona del Porto commerciale. Opera da 70mila euro.

Gardone Riviera

Opere di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria del Ponte delle Selva, in località San Michele. Opera da 98mila euro.

Azzano Mella

Messa in sicurezza del marciapiede di Via Giovanni Paolo II. Opera da 31mila e 500 euro.

Pertica Bassa

Interventi di messa in sicurezza sulla viabilità comunale. Opere da 34mila e 500 euro.

Ponte di Legno

Lavori di miglioramento e di rifacimento del ponte carrabile sul fiume Oglio, nella frazione di Poia. Opera da 137mila euro.