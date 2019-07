Brescia: al via i lavori di riqualificazione di Largo Formentone

Al via i lavori di riqualificazione di Largo Formentone a Brescia, uno degli snodi cruciali del centro storico cittadino: l'opera verrà suddivisa in più fasi, con interventi a step relativi alla pavimentazione, alle caditoie e ai tratti stradali che attualmente sono asfaltati. I lavori saranno realizzati dall'impresa Campana Costruzioni srl: l'investimento complessivo sarà di circa 70mila euro. Il responsabile del procedimento, per il Comune di Brescia, è l'ingegnere Claudio Bresciani, del Settore Trasformazione urbana e Urban Center.

Il progetto

Nella prima del progetto di riqualificazione, che durerà circa quattro settimane, sarà rifatta la pavimentazione in porfido (ad esclusione del tratto in corrispondenza con corsetto Sant’Agata) e saranno posate lastre di granito tonalite nel tratto stradale di largo Formentone verso Piazza della Loggia, attualmente asfaltato.

Nell’arco dei successivi 12 mesi, in una finestra temporale ancora da stabilire, sarà posata una pavimentazione in cubetti di porfido nel tratto in corrispondenza con corsetto Sant'Agata. Sarà poi demolita la seduta presente nella parte sudovest di largo Formentone e saranno costruiti gradini di raccordo tra le quote.

Interventi collaterali al progetto principale

A margine del progetto principale, sono previsti anche alcuni interventi per così dire “collaterali”. Tra questi, la sostituzione della caditoia in ghisa nella zona pedonale della piazza: al suo posto una nuova caditoia in marmo di Botticino, in cui verrà anche reintegrata la pietra circostante.

L’armadio contatori posizionato a ridosso del muro dell’edificio a nord della piazza sarà spostato e inserito in uno specifico blocco in muratura indipendente. Sarà rifatta infine la segnaletica stradale.