Bretelle autostradali chiuse a San Valentino: i lavori dureranno quasi un mese

Allo scoccare delle 10 del giorno di San Valentino, venerdì 14 febbraio, saranno chiuse al traffico la bretella che dalla rotatoria di via Borgosatollo, all’altezza dell’intersezione con via Morelli, conduce all'ingresso autostradale di Brescia Centro (da nord a sud) e il raccordo dell’uscita numero 8 della Tangenziale sud in direzione Milano (uscita 8 Brescia centro, con indicazioni Istituto Ospedaliero Poliambulanza e autostrade). Indicativamente le tratte dovrebbero essere riaperte dal 5 marzo prossimo.

Rimarranno aperti gli altri collegamenti con la Tangenziale sud e la circolazione sarà regolare anche sul raccordo che porta dall'uscita autostradale di Brescia Centro alla rotatoria di via Borgosatollo, all’altezza dell’intersezione con via Morelli (da sud a nord).

Percorsi alternativi consigliati

Per raggiungere l'ingresso autostradale di Brescia Centro, provenendo da via della Maggia o dall'istituto Ospedaliero Poliambulanza, si consiglia di raggiungere la rotatoria tra via Volta e via Borgosatollo percorrendo via Volta in direzione sud, passando poi sotto la tangenziale e, alla rotatoria successiva, dirigendosi verso est seguendo l’indicazione “Autostrade”.

Altri lavori autostradali

A margine degli interventi di accesso al casello di Brescia Centro, in questi giorni sono stati annunciati altri lavori autostradali sulla A4 Milano-Venezia. In particolare, si segnalano i lavori sul lago di Garda tra i caselli di Peschiera e Sommacampagna. Nel dettaglio, sono previsti dei cantieri per la riqualificazione del varco, con chiusura della corsia di sorpasso di entrambe le carreggiate.

Come detto, saranno interessati i tratti tra i caselli di Peschiera e Sommacampagna (dal km 266+90 al km 265+010) a partire dalle 20 di venerdì 14 febbraio fino alle 5 di lunedì 17 febbraio. In caso di maltempo i lavori potrebbero slittare di qualche giorno. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sui cantieri sono disponibili a questo link.