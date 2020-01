Dalla strada (finalmente) una buona notizia: a Brescia gli incidenti sono in calo

Se in tutta la Lombardia, compresa la provincia di Brescia, gli incidenti stradali nel 2018 sono aumentati, dalla Polizia Locale cittadina arrivano dei dati confortanti per lo scorso anno: il numero dei sinistri è infatti calato di quasi un centinaio di unità, con quasi 150 feriti in meno. Più o meno stabile, purtroppo, il numero dei decessi: erano 7 nel 2018, sono diventati 6 nel 2019.

Come riferisce il Comune in una nota, si tratta comunque di un dato in controtendenza sia rispetto ai dati nazionali che a quelli locali, quindi regionali e provinciali. “Sono questi i risultati del progetto Strade Sicure – si legge – messo in campo dalla Polizia Locale. Partito all'inizio dello scorso anno, il piano è nato dalla necessità di controllare la circolazione stradale e prevenire gli incidenti, con particolare attenzione a quelli causati dall'alta velocità”.

La mappatura del territorio

È stata realizzata, in prima battuta, un’attenta mappatura del territorio, geo-referenziando i luoghi che negli ultimi anni hanno avuto una maggiore concentrazione di sinistri. I dati sono stati implementati tenendo anche conto delle segnalazioni dei cittadini riguardo alla pericolosità di alcuni tratti stradali, percorsi spesso a velocità troppo elevate.

I controlli stradali

Al termine di questa fase, sono stati organizzati e coordinati numerosi controlli mensili che hanno impegnato le pattuglie della sezione territoriale e il personale specializzato in rilevazioni elettroniche. La presenza sul territorio, oltre ad avere una funzione preventiva, ha portato comunque anche a una importante attività sanzionatoria.

I risultati dei controlli

Nel corso del 2019 sono state elevate, infatti, 1.426 infrazioni per superamento dei limiti di velocità. Contemporaneamente ai controlli nelle vie dove gli incidenti sono più frequenti sono stati eseguiti pattugliamenti anche nelle aree urbane, dove il limite di velocità è pari a 30 chilometri orari, senza utilizzare apparecchiature tecnologiche. Il progetto proseguirà anche nel 2020, con le stesse modalità, per poter raggiungere risultati ancora più significativi a tutela della sicurezza degli utenti della strada.