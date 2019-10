Autodromo di Franciacorta: sold out e special guest per l'ultimo Track Day

Si chiude con un inevitabile sold out l'ultimo Track Day della stagione dell'Autodromo di Franciacorta, la storica pista di Castrezzato su cui brilla un futuro a marchio Porsche (investimenti da oltre 30 milioni di euro, e prime “pillole” di cantiere al via già in questi giorni). Domenica 27 ottobre va dunque in scena il Track Day dedicato alle prove libere in pista di auto stradali, a cui sono ammesse auto stradali sia targate che non, queste ultime come da prassi sottoposte a verifica preventiva.

Track Day per auto stradali

Il Track Day dedicato alla “circolazione turistica di auto” prevede turni di prove riservate alle cosiddette “auto stradali”: questo significa che sono ammesse in pista solo le vetture conformi ai parametri imposti dal Codice della strada, quindi vetture assicurate e omologate. La prossima settimana sono in programma anche i Track Days dedicati alle prove libere delle “Auto Racing”, quindi auto da competizione, e alle moto.

Hyundai al Track Day di Franciacorta

Anche Hyundai sarà presente domenica all'Autodromo di Franciacorta per l'ultimo Track Day della stagione. Durante tutta la giornata sarà possibile provare gratuitamente su strada la nuova gamma “green” di Hyundai: e quindi test drive a bordo della nuovissima Kona Hybrid, fresca protagonista dell'Open Weekend negli showroom di tutta Italia, oltre ai test di guida di Kona Electric, il primo Suv compatto a zero emissioni che offre un'autonomia fino a 449 chilometri, infine il nuovo Tucson Hybrid, storico Suv best-seller ora disponibile anche in versione ibrida.

Test drive e special guest

La giornata proseguirà con uno special guest d'eccezione: nel pomeriggio scenderà in pista, infatti, anche Umberto Scandola, il pilota di Hyundai Rally Team Italia che sta disputando il Campionato italiano Rally Terra con la Hyundai i20 R5. Scandola incontrerà i tifosi nel paddock dell'autodromo per un “Meet&Greet” in cui risponderà a domande e curiosità. Successivamente il pilota metterà alla prova sui cordoli del tracciato la i30 Fastback N nella versione Performance, da 275 cavalli. Oltre ai modelli “eco”, anche la gamma N – i30 Fastback N, i30 N e Tucson N Line – sarà a disposizione del pubblico per test drive stradali.