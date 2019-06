Abbiamo deciso di inserire questa guida, forse un po' forzata, nella categoria mobilità sostenibile: certo anche un taxi inquina, a meno che non sia un mezzo con motore elettrico, ma allo stesso tempo può essere utile per ridurre la congestione del traffico cittadino. Ma quanto costa un taxi a Brescia? Abbiamo raccolto le tariffe pubblicate dalla cooperativa Radio Taxi Brixia, il servizio radio taxi del Comune di Brescia che oggi conta più di 100 soci, operativo dal 1970 (l'anno di costituzione della società).

Nel dettaglio, il tariffario ufficiale prevede un costo minimo del servizio pari a 7,50 euro, con 4,20 euro di “scatto di partenza”. Al chilometro costa 1,28 euro per i primi due, poi 1,19 euro per i chilometri successivi. Esistono poi le tariffe 2 (extraurbana) a 1,66 euro al chilometro e 3 (ritorno extraurbano con cliente a bordo) fissata a 44 centesimi al chilometro. Ci sono poi i classici “addiotional charge”: 50 centesimi per ogni bagaglio, il 30% in più per il trasporto di più di quattro persone, 2 euro extra per i festivi e 2,50 euro per le uscite notturne. L'extra per l'autostrada è di 5 euro.

Il taxi: cos'è e come funziona

Da non confondere con gli Ncc, i Noleggio con conducente (ne parliamo in questa guida), il taxi (detto anche tassì, per i nostalgici) è un veicolo che effettua servizio di trasporto passeggeri pubblico su piazza a pagamento, ovvero su stazionamento in apposite aree pubbliche, guidato da un autista (appunto, il taxista).

A differenza del trasporto pubblico di linea, dove il percorso e le fermate di salite e discesa sono “fisse” e comunque decise a tavolino dall'ente gestore, il servizio offerto dal taxi è definito “porta a porta”: il taxista in sosta, anche raggiunto telefonicamente o via radio, raccoglie la richiesta dell'utente, lo fa salire a bordo o la trasporta infine alla destinazione richiesta. Nota curiosa: non ci sono solo le auto che funzionano come taxi, ma anche veicoli condotti a mano (i risciò) o i natanti (le barche).

Taxi a Brescia

Radio Taxi Brixia l'abbiamo già citata: la cooperativa è al lavoro 24 ore su 24, sette giorni su sette (telefono 030 35111). Tra gli altri servizi taxi operativi a Brescia segnaliamo il Taxi Privato Giovanni di Via Giuseppe Saleri (340 4896953) e Aldovini Autoservizi in Via Manara Valgimigli (telefono 366 2772578). Ce ne sono tanti altri, ovviamente: l'elenco completo, anche fuori città, è consultabile anche sulle Pagine Gialle.