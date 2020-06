Sirmione, l'iniziativa del Consorzio: tour gratuiti in barca per i residenti

Un giro in barca (gratuito) per salutare l'estate ormai alle porte, un altro passo in avanti verso la nuova normalità e per tornare a vivere in pieno il lago di Garda e le sue placide acque: è questa la proposta del Consorzio motoscafisti di Sirmione, SirmioneBoats, che per le giornate di mercoledì 3, giovedì 4 e venerdì 5 giugno proporrà tour in barca (della durata di circa mezz'ora) per tutti i residenti sirmionesi.

Tour gratuiti per riscoprire il lago

Dopo oltre due mesi di quarantena è giunto il tempo di riscoprire le bellezze del Garda e di Sirmione: è questo lo spirito con cui il Consorzio invita tutti i cittadini a partecipare, prenotando un tour in barca di circa 30 minuti (e come detto, completamente gratuito) intorno al centro storico, per rivivere le bellezze del Castello Scaligero, godere della vista delle Grotte di Catullo, della villa di Maria Callas, di Aquaria, di Villa Bolla, e ancora la sorgente di acqua termale e il parco di Villa Cortine.

Il tutto nel rispetto delle normative di sicurezza sanitaria, che coinvolgono ovviamente anche le attività di noleggio barche e trasporto turisti: le imbarcazioni di SirmioneBoats saranno infatti sanificate e attrezzate secondo le disposizioni vigenti. Sono in programma tre tour al giorno, in partenza dal molo del Consorzio in Piazzale Porto, davanti al castello.

Gli orari dei tour e come prenotare

Questi gli orari

1° escursione ore 17:00

2° escursione ore 17:45

3° escursione ore 18:30

I cittadini dovranno obbligatoriamente prenotare il proprio tour nell'orario prescelto entro martedì 2 giugno, inviando un messaggio via Whatsapp al numero 338 8082029, indicando nome e numero di partecipanti. L'offerta, ricordiamo, è riservata ai soli residenti del Comune di Sirmione, ai quali verrà chiesto di esibire la carta d'identità. Per conoscere invece la flotta, le proposte e tutte le offerte riservate anche ai non residenti, basta un clic sulla pagina ufficiale di SirmioneBoats.