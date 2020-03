Brescia: come cambia Via Zadei, le auto ora proteggono i ciclisti

E' stata messa a punto, in gergo “riorganizzata”, la pista ciclabile di Via Zadei a Brescia per cui, negli ultimi mesi, non erano mancate le polemiche. L'amministrazione comunale fa sapere di avere appena concluso l'intervento per migliorare, appunto, la sicurezza della ciclabile, in particolare il tratto centrale tra Via Filzi e Via Altipiano di Asiago.

“L'intervento – si legge in una nota della Loggia – è stato effettuato sulla scorta delle problematiche segnalate e riscontrate specialmente in corrispondenza degli orari di ingresso e di uscita delle scuole che si affacciano sulla via, ma anche a causa del potenziale conflitto tra la retromarcia della auto in sosta e il transito ciclabile”.

Le auto in sosta per proteggere i ciclisti

Liberamente ispirata alla (positiva) sperimentazione avviata da qualche mese in Via Montesuello, anche in Via Zadei è stata dunque riorganizzata la sosta veicolare come elemento di separazione per proteggere il percorso ciclabile. Gli interventi hanno ridisegnato le corsie di transito e la carreggiata, sistemando la sosta sul lato sud (a protezione della ciclabile stessa) e regolando a senso unico alternato a vista il tratto più stretto della carreggiata.

Un nuova Zona 30

Non solo: in considerazione della presenza di attraversamenti pedonali definiti “importanti”, il tratto stradale interessato è stato inoltre regolamentato come una “Zona 30”, istituendo quindi un limite di velocità più moderato (manco a dirlo: 30 chilometri orari). E la riorganizzazione di questi ultimi giorni è soltanto l'inizio.

Progetti per il futuro

Il Comune fa sapere di aver già programmato “un intervento più corposo, per il quale si attende l'esito di un bando ministeriale che dovrebbe assicurare un apposito finanziamento”. Nel frattempo, come detto, si è proceduto alla riorganizzazione viabilistica di Via Zadei con interventi sulla segnaletica, nel tratto compreso tra Via Filzi e Via Altipiano di Asiago.