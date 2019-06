La mappa dei parcheggi gratuiti a Brescia

Per chi non conosce la città non è facile districarsi nei meandri delle strette vie del centro, o l’incubo dei sensi unici e delle deviazioni obbligate di periferia. Tutto questo, per cercare un parcheggio gratuito: scordatevi di non pagare in prossimità del centro storico (e attenti alla Ztl: qui la nostra guida completa) e preparatevi a sborsare le dovute monetine per la vostra sosta. Ma tutto cambia allargando il raggio della vostra ricerca: anche Brescia, che non è una metropoli insormontabile (insomma, senza fretta, la si può fare tutta a piedi, o quasi), offre una vasta gamma di parcheggi gratuiti, 24 ore su 24.

La ricerca del parcheggio

Il "cittadino" Doc sa dove andare: sa quando sono i momenti migliori e peggiori per avvicinarsi al centro, conosce le stradine “segrete” dove si può lasciare la macchina (o la moto) senza il rischio di una multa. Ma come detto, per chi non conosce la città è meglio non rischiare: se il tempo lo concede, si può anche prendere la metropolitana e approfittare di uno dei tanti parcheggi cosiddetti “scambiatori” (a proposito: scambiatore o meno, ne è stato inaugurato uno, da 90 posti auto tutti gratuiti, anche in Via Morelli).

Oppure ci si può affidare alla nostra (breve) guida: non abbiamo esagerato, non siamo andati troppo a fondo nell’esplorazione delle innumerevoli strade cittadine. Ma abbiamo selezionato un utile elenco di parcheggi gratuiti, alle porte della città o nei suoi prossimi dintorni, dove lasciare la macchina in sicurezza e soprattutto senza pagare un euro.

Parcheggi gratuiti a Brescia

La nostra breve rassegna comincia dal grande parcheggio di Via Berardo Maggi: zona residenziale e non troppo lontana dal centro storico. E’ ancora più grande l’estensione del parcheggio di Piazzale Bruno Beccaria, vicino all’Iveco: nei dintorni non mancano poi vie parallele e perpendicolari dove lasciare l’auto. Anche qui la distanza non è troppa: il Carmine e San Faustino sono solo a poche centinaia di metri.

Altro parcheggio storico, e vicino al centro e anche al cuore della movida, è il parcheggio del castello di Brescia. Non mancano poi i parcheggi gratuiti in prossimità della stazione, anche se spesso occupati (e giustamente) da residenti e pendolari. Altra zona residenziale, ma “densa” di uffici e di attività, è quella di Via Alessandro Lamarmora.