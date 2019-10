Mobilità elettrica: 270 nuove colonnine in Lombardia, 30 a Brescia

In Lombardia saranno installate 270 nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, di cui 30 in provincia di Brescia. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilita' sostenibile, Claudia Maria Terzi. Complessivamente si tratta di un investimento di quasi 7,5 milioni di euro, di cui 2,4 milioni di cofinanziamento statale (fondi Pnire) e oltre 5 milioni a carico dei soggetti beneficiari pubblici e privati.

"Incremento significativo"

"Questa operazione - ha spiegato Terzi - consentira' di implementare in modo considerevole il numero di colonnine di ricarica. L'obiettivo di interventi come questo e' contribuire a garantire, progressivamente, maggiore capillarita' nella copertura del territorio. Del resto i cittadini possono scegliere piu' agevolmente l'opzione del veicolo elettrico solo se percepiscono che non subiranno disagi dovuti alla carenza di infrastrutture per la ricarica. Stiamo lavorando, con tutti i soggetti coinvolti, per imprimere un cambio di passo culturale: acquistare un'auto elettrica deve diventare una scelta di normalita', e questo significa anche poter accedere facilmente alle stazioni per il rifornimento di energia elettrica".

Caratteristiche delle colonnine

Le 270 nuove colonnine saranno in gran parte ad accesso pubblico (sia pubbliche che private) e solo due, invece, a solo uso privato: di queste 70 saranno colonnine “high power”, ad alta potenza. La delibera approva il progetto integrato regionale in attuazione del Pnire, l'elenco delle proposte progettuali attive e gli schemi di accordo tra Regione Lombardia e i soggetti beneficiari (pubblici e privati). Il passo successivo sarà la sottoscrizione della convenzione tra Regione e Ministero dei Trasporti: in seguito la Regione adotterà il decreto di concessione dei finanziamenti statali, e infine procederà alla sottoscrizione degli accordi.

Nuove colonnine in provincia di Brescia

Come detto saranno 30 le nuove colonnine installate in provincia di Brescia. Ecco tutti i paesi coinvolti.

Colonnine normal power : Calvagese, Carpenedolo, Chiari (2), Desenzano, Gardone Valtrompia, Manerba, Manerbio, Moniga, Muscoline, Ospitaletto, Pisogne, Ponte di Legno, Pozzolengo, Puegnago, Roé Volciano, San Felice del Benaco, Salò (2), Soiano, Sulzano, Toscolano Maderno (2), Tremosine (2), Vestone

: Calvagese, Carpenedolo, Chiari (2), Desenzano, Gardone Valtrompia, Manerba, Manerbio, Moniga, Muscoline, Ospitaletto, Pisogne, Ponte di Legno, Pozzolengo, Puegnago, Roé Volciano, San Felice del Benaco, Salò (2), Soiano, Sulzano, Toscolano Maderno (2), Tremosine (2), Vestone Colonnine high power: Brescia, Darfo Boario Terme, Desenzano, Salò.