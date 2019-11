Mobilità sostenibile: quasi 10.000 adesioni per Move-In e Rinnova Veicoli

“Continuano a riscuotere consensi la scatola nera Move-In e la politica di incentivi per la sostituzione dei veicoli inquinanti promossa da Regione Lombardia”. Lo ha ribadito solo pochi giorni fa l'assessore regionale all'ambiente Raffaele Cattaneo: ad oggi si contano già più di 2.100 domande di contributo per la sostituzione delle auto. “Il gradimento dei cittadini – ha detto ancora Cattaneo – è confermato dai dati per il bando Rinnova Veicoli: abbiamo ricevuto 2.101 domande, per un importo di quasi 14 milioni di euro, sul totale dei 18 milioni messi a disposizione. E altre 173 sono arrivate dalle imprese, per un valore di oltre 1 milione di euro”.

I numeri di Rinnova Veicoli

La provincia di Brescia è seconda in Lombardia per numero di domande, a poche decine di unità dalla ben più popolosa Milano: 517 le domande milanesi, per quasi 3,5 milioni di euro, e 478 quelle bresciane, per poco meno di 3,1 milioni. Seguono le province di Bergamo (271 domande per un valore di 1,8 milioni), Varese (223 domande per un valore di 1,5 milioni), Monza e Brianza (173 domande per 1,1 milioni), e poi 89 domande dalla provincia di Como (600mila euro), 84 da Cremona (568mila), 81 da Lecco (554mila), 59 da Mantova (410mila), 51 da Pavia (346mila), 38 da Sondrio (268mila), 37 da Lodi (246mila).

Le domande per alimentazione

Per quanto riguarda la tipologia di alimentazione, le domande presentate per il bando Rinnova Veicoli riguardano 870 autovetture a benzina per un totale di 5,2 milioni di euro, 662 mezzi solo elettrici (per 5,3 milioni), 279 per mezzi ibridi benzina-elettrico (per 1,7 milioni), 169 a gasolio (1 milione), 61 mezzi benzina-gpl (366mila euro), 34 metano (204mila), 11 elettrica-termica (66mila), 7 gpl (42mila), 6 benzina-metano (36mila), infine 2 gasolio-metano per 12mila euro.

I numeri di Move-In

Anche il progetto Move-In, misura sperimentale per il monitoraggio dei veicoli inquinanti in cambio di “bonus” e deroghe chilometriche, ha già ottenuto una serie di significativi riscontri. Qualche numero: al momento le adesioni totali sono 6.932, di cui 4.782 con black box attiva. Di queste, l'1% riguarda auto a benzina Euro 0, l'1% a gasolio Euro 0, 1% a gasolio Euro 1, 8% a gasolio Euro 2 e il 90% a gasolio Euro 3 (per le autovetture). Per quanto riguarda i veicoli commerciali, invece, il 64% è a gasolio Euro 3, il 24% a gasolio Euro 2, l'8% a gasolio Euro 0, il 5% a gasolio Euro 1.