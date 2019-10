Una scatola nera per i veicoli inquinanti: parte il progetto Move-In

Ormai da qualche giorno, dal 1 ottobre scorso, è possibile aderire al progetto Move-In di Regione Lombardia, per il monitoraggio dei veicoli inquinanti. E' un progetto sperimentale che consente ai cittadini che fanno un uso limitato dei veicoli più inquinanti (da 1.000 a 7.000 chilometri l'anno per i privati, e da 2.000 a 9.000 per i veicoli commerciali, a seconda delle motorizzazioni) di ottenere una deroga chilometrica alle limitazioni previste dalle disposizioni regionali nell'ambito dell'Accordo di Bacino Padano (dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30) in ragione dell'impatto emissivo relativamente contenuto.

Move-In: come funziona

I cittadini proprietari di auto benzina Euro 0 e diesel Euro 0,1,2 e 3 potranno installare una scatola nera (black-box), che consentira' di monitorare le percorrenze, tenendo conto dell'uso effettivo del veicolo e dello stile di guida adottato. Le limitazioni alla circolazione non scatteranno piu' in funzione dell'orario e del giorno settimanale, ma solo a seguito dell'esaurimento del chilometraggio permesso a ciascuna tipologia di veicolo. Pertanto, sara' possibile scegliere liberamente quando usare l'auto, tenendo presente che una velocita' moderata, con uno stile di guida piu' fluido, permettera' di risparmiare emissioni e di ottenere un ecobonus, che si aggiungera' ai chilometri di percorrenza consentiti.

Come aderire al servizio

Per aderire al servizio, il proprietario del veicolo, utilizzando SPID (Sistema Pubblico di Identita' Digitale) o CNS (Carta nazionale dei Servizi con lettore e PIN), puo' accedere alla piattaforma regionale dedicata al servizio, a questo link. Una volta registrati e dopo aver inserito i dati del proprio veicolo, e' possibile scegliere il fornitore del servizio telematico (TSP) accreditato al progetto Move-In. Successivamente, stabilito il contatto con il TSP, sara' possibile decidere in quale officina recarsi per l'installazione della black-box. La piattaforma telematica per aderire e gestire i servizi di Move-In sara' raggiungibile tramite web application, ove si potra' aderire al servizio e richiedere la deroga per i veicoli. Sara' inoltre disponibile una mobile application (App) per smartphone, disponibile su Google Play e App Store, che consentira' di monitorare la percorrenza chilometrica e gli eventuali bonus accumulati, oltre a ricevere le notifiche relative al ciclo di vita della deroga.

Quanto costa Move-In

La scatola nera (black-box) di Move-In andra' installata presso i centri autorizzati indicati dal TSP prescelto. Il costo e' pari a 50 euro per il primo anno (30 euro per l'installazione e 20 euro fornitura del servizio) e a 20 euro a ogni rinnovo. Il servizio ha validita' di un anno dalla data di comunicazione dell'attivazione e andra' rinnovato ogni anno.

Le deroghe

I chilometri reali percorsi dal veicolo e monitorati dalla 'scatola nera' vengono progressivamente scalati dalla quantita' a disposizione per il veicolo registrato e sono registrati sulla piattaforma telematica dedicata. Il saldo dei chilometri percorsi e' aggiornato giornalmente e il conteggio e' effettuato solo sui tratti stradali percorsi all'interno del perimetro delle aree oggetto di limitazione. Il progetto Move-In prevede inoltre la possibilita' di premiare comportamenti di guida del veicolo, attribuendo chilometrici aggiuntivi in caso di:

percorrenza su strade extraurbane;

percorrenza su autostrade con velocita' compresa tra 70 Km/h e 110 Km/h;

stile di guida ecologico su strade urbane

Per ogni chilometro percorso nelle Aree 1 e 2 - che viene sottratto al quantitativo totale assegnato - e' possibile aggiungere una frazione di chilometro aggiuntivo da poter percorrere, quantificato come segue:

0,2 Km di ecobonus ogni chilometro percorso su strade extraurbane;

0,2 Km di ecobonus ogni chilometro percorso su autostrade con velocita' compresa tra 70 Km/h e 110 Km/h;

0,1 Km di ecobonus ogni chilometro percorso su strade urbane con uno stile di guida ecologico (ecoguida).

La deroga al divieto di circolazione, prevista per chi aderisce a Move-In, non si applichera' durante gli episodi di perdurante accumulo degli inquinanti, quando scatteranno le misure temporanee piu' restrittive.