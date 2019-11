Moto elettriche: i migliori modelli del 2019

Abbiamo parlato a non finire delle auto elettriche, e poi delle due ruote a partire dalle biciclette: oggi ci occupiamo, invece, delle migliori moto elettriche attualmente disponibili sul mercato. Non solo emissioni zero: i modelli di cui trattiamo possono rapidamente entrare nel cuore dei motociclisti bresciani. Tra questi anche moto che, seppur elettriche, possono raggiungere i 240 chilometri orari di velocità massima, e accelerare da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi.

Energica Eva Ribelle

Iniziamo la nostra rassegna dall’italiana Energica Eva Ribelle, la prima 100% streetfighter elettrica. Una moto dal look aggressivo e dalle interessanti prestazioni, con una potenza di 107 KW, una coppia di 215 NM ed una velocità massima di 200 Km/h. Non dimentichiamo l’autonomia di 400 km in uso urbano ed il prezzo a partire da 27.990 euro.

Energica Ego

Da Energica arriva anche la Ego, una moto elettrica ad elevate prestazioni con una velocità massima di 240 Km/h. Citiamo, inoltre, la versione Ego+ dotata di una batteria da 21,5 kW derivata dall’esperienza racing. Ricordiamo, infine, il prezzo a partire da 23.990 euro e l’autonomia: fino a 400 km in modalità urbana, 230 km in guida combinata e 180 km in guida sostenuta.

Harley-Davidson LiveWire

Proseguiamo con l’Harley-Davidson LiveWire, una naked elettrica con un prezzo di listino a partire da 34.200 euro. Moto in grado di scattare da 0 a 100 Km/h in tre secondi e con un'autonomia fino a 150 chilometri. Ricordiamo, inoltre, il leggero telaio in alluminio, le sospensioni Showa completamente regolabili e la potenza di 78 KW.

KTM Freeride E-XC 2019

Concludiamo la nostra rassegna con la KTM Freeride E-XC 2019, una moto da cross elettrica, con un prezzo di listino di 11.825 euro. Moto con un motore elettrico brushless a magnete sincrono permanente con una potenza di 9 KW e coppia di 42 NM. Citiamo, inoltre, il telaio perimetrale composito in acciaio-alluminio e l’autonomia, che con mappa Economy arriva ad un’ora e mezza di utilizzo.

Moto elettriche: dove acquistarle a Brescia

Non esiste ancora un rivenditore ufficiale di moto Energica a Brescia e provincia: il più vicino è Fabbris Moto a Verona (telefono 045 8902408). Per i modelli Harley segnaliamo Harley-Davidson Brescia in Viale Sant'Eufemia 26, telefono 030 3366984. Infine, per i modelli Ktm, segnaliamo Gtg Motogamma in Via Padana Superiore 54 a Castegnato, telefono 030 2140800.

