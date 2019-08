Biciclette e mountain bike anche sul pullman: inaugurato il servizio Bicibus

Tempo di vacanze e di escursioni per gli appassionati delle due ruote: grazie al nuovo servizio di Arriva Sab, società controllata di Arriva Italia che gestisce il trasporto pubblico extraurbano a Bergamo e provincia, sarà possibile caricare la propria fedele bicicletta anche sul pullman. E' stato infatti inaugurato da pochi giorni (dai primi di agosto) il servizio che permette a tutti i clienti di portare con sé la propria bici, al costo di 2,70 euro su alcune corse della Linea BS2, da Edolo a Ponte di Legno: non c'è bisogno di alcuna prenotazione, e sarà l'autista a preoccuparsi di sistemare le biciclette sul mezzo.

Il servizio Bicibus

L'innovativo servizio proposto da Arriva Sab si chiama Bicibus, e sarà attivo fino all'11 settembre compreso, appunto sulla linea Edolo-Ponte di Legno. “Siamo particolarmente lieti di inaugurare il nuovo servizio Bicibus – spiega Roberto Salerno, direttore di esercizio di arriva Sab – pensato per supportare i ciclisti che vogliono percorrere le meravigliose piste ciclabili della Valle Camonica, con un occhio di riguardo verso la sostenibilità ambientale e la preservazione dell’ecosistema locale”.

Gli orari

Sono ben sette le corse della Linea BS2 che offrono il servizio di Bicibus, con partenza e arrivo (andata e ritorno) dalla stazione ferroviaria di Edolo e da Piazzale Cida a Ponte di Legno. Questi gli orari:

7:40 Edolo-Ponte di Legno

Edolo-Ponte di Legno 11:10 Ponte di Legno-Edolo

Ponte di Legno-Edolo 11:40 Edolo-Ponte di Legno

Edolo-Ponte di Legno 12:15 Ponte di Legno-Edolo

Ponte di Legno-Edolo 13:15 Edolo-Ponte di Legno

Edolo-Ponte di Legno 15:10 Ponte di Legno-Edolo

Ponte di Legno-Edolo 17:10 Edolo-Ponte di Legno

Il Gruppo Arriva

Il Gruppo Arriva, con 53mila addetti totali, trasporta ogni anno 2 miliardi di passeggeri in 14 Paesi, generando ricavi annui per 5 miliardi di euro. In Italia, Arriva è tra i primi operatori nel settore del trasporto pubblico locale su gomma, con circa 100 milioni di chilometri di percorrenza annua e un fatturato di 360 milioni di euro, più di 3.500 dipendenti e una flotta di oltre 2.500 autobus.