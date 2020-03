Gruppo Carmeli, aperti anche a porte chiuse

Gruppo Carmeli, concessionaria e service ufficiale dei marchi Renault, Dacia, Nissan, Mercedes e Smart, terrà chiusi Saloni e Service delle proprie sedi di Brescia e Bergamo fino a mercoledì 25 marzo, accogliendo le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La sua attività non si ferma: consulenza e assistenza sono garantiti a tutta la clientela e a chiunque fosse interessato all’ampia gamma di auto nuove, usato e a KM0 a sua disposizione.

Gruppo Carmeli ha una lunga esperienza nell’acquisto a distanza e, in questo momento difficile per tutta l’Italia, ha deciso di mettere a disposizione un servizio di smart-working attivo dal lunedi al venerdì dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:30, così da non lasciarvi soli. Chi avesse necessità di informazioni o consulenza specifica, troverà uno staff preparato e qualificato per il supporto a distanza, con attivi due numeri telefonici WhatsApp (3316210149 e 3386455994) utili a offrire una consulenza personalizzata, anche attraverso test-drive virtuali disponibili su videochiamata.

Navigando sul sito web, inoltre, è presente una chat di supporto gestita da un personale esperto e professionale, oltre d una pagina dedicata esclusivamente all’acquisto a distanza, all’interno della quale sono presenti tutte le informazioni del caso.

Non mancano poi i social network: Gruppo Carmeli è infatti attiva 7 giorni su 7 sulle pagine ufficiali Facebook e Instagram, oltre che sul canale YouTube dove sono presenti numerosi video pensati appositamente per la clientela.

Sono garantiti, infine, tutti i servizi di assistenza ad ambulanze e vetture delle forze delle ordine.

Gruppo Carmeli dunque non si ferma: anche a porte chiuse prosegue il suo intento di avere tanti conducenti felici alla guida. Per maggiori informazioni visita il sito web o chiama il servizio clienti allo 0307724011: saranno felici di rispondere a tutte le tue domande.