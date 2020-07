Nuovi bolidi Ferrari: dalla forra alle limonaie, lo spot mondiale

Dopo la Classe C coupè della Mercedes, ancora una volta il Lago di Garda fa da scenario alle auto più belle del mondo. Nei giorni scorsi è stato infatti girato lo spot - con cameraman, droni e fotografi - per le nuove Ferrari 488 Spider e F12 Berlinetta.

A fare da sfondo alle corse mozzafiato del Cavallino sono state la limonaia del "Prà de la Fam" di Tignale e la Forra di Tremosine: le spettacolari immagini dell'Alto Garda faranno così il giro del mondo, pubblicità d'eccezione anche in ottica luxury tourism, settore che da sempre è un'eccellenza del Benaco.

Ma la Forra di Tremosine non è certo una new entry per quanto riguarda pubblicità, film (su tutti “Quantum of Solace” di James Bond) e videoclip musicali. Non per niente è stata definita da Winston Churchill - celebre aficionado gardesano - l'ottava meraviglia del mondo.