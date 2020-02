Auto usate: anche a Brescia tutti vogliono il diesel

Non è una sorpresa, ma un dato di fatto: nonostante la grande rivoluzione tecnica che da qui ai prossimi decenni porterà al probabile dominio incontrastato dell'auto elettrica, tra gli automobilisti italiani (e bresciani) c'è ancora il diesel tra le combustioni preferite. Anche quando si tratta di auto usate: complici i prezzi e la durata di motori e vetture. Ma chi volesse cambiare auto, e abita o lavora a Brescia città, meglio fare una scelta oculata: per il divieto assoluto dei diesel ci vorranno ancora decenni, ma tra le misure d'emergenza per la qualità dell'aria adottate anche nel capoluogo bresciano si segnala il divieto temporaneo fino ai diesel Euro 4. Adottato nella prima settimana di febbraio, poi rapidamente revocato.

Il mercato dell'usato in Italia

Dal Centro Studi di AutoScout24 e dall’Aci arrivano dati interessanti sulle vetture diesel che si confermano ancora una volta la scelta preferita nel mercato dell'usato in Italia. La quota di mercato dei modelli usati diesel è stata infatti, nel 2019, del 51,1%, con una crescita del 3,3% rispetto all’anno precedente. Dato in netto contrasto con il mercato del nuovo che ha invece registrato un netto calo, con una contrazione del 22,2% rispetto al 2018.

Dai dati raccolti dal Centro Studi di AutoScout24 arrivano inoltre altre informazioni sul mercato dell'usato; la spesa media nel 2019 per l'acquisto di un'auto di seconda mano è stata di 13.715 euro. Dato inferiore a quello di altri Paesi europei. Inoltre la provincia dove si spende di più è quella di Trieste con 15.695 euro. L'età media delle vetture vendute è di 8,2 anni, mentre il modello più richiesto è la Volkswagen Golf.

Il mercato delle auto ibride

Concludiamo con alcuni dati relativi al mercato dell'usato delle auto ibride e con alimentazione esclusivamente elettrica. Un mercato ancora di nicchia pari all’1,1% per le auto ibride e allo 0,3% per le elettriche del totale delle auto usate. Il modello più richiesto tra le ibride è la Toyota Auris, mentre tra le elettriche spicca la Tesla Model S.

Auto usate a Brescia

Per concludere, ecco alcuni utili indirizzi di rivenditori di auto usate operativi a Brescia e dintorni. Tra i tanti segnaliamo Autounica in Via Valcamonica 19/H (telefono 030 2410251), Noicompriamoauto in Via Girelli 34 (telefono 800 034650), Eurocar Brescia in Via Gobetti 6 a Rezzato (telefono 030 2596997), Autocom Brescia in Via Enrico Fermi 15 a Gussato (telefono 030 6119578).

Accessori in auto: i prodotti più venduti sul web