I migliori Suv diesel dai consumi ridotti

Nell'epoca della trasformazione verso una mobilità elettrica, in realtà anche i motori diesel hanno fatto passi da gigante: sia per quanto riguarda i consumi, sia per quanto riguarda le emissioni. E i Suv sono ancora un mercato importante per la provincia bresciana: dopo aver trattato dei migliori Suv compatti, oggi ci occupiamo dei quattro migliori modelli di Sport Utility Vehicle dai consumi ridotti, in grado di percorrere – almeno secondo i dati ufficiali forniti dalle case costruttrici – più di 25 chilometri con un solo litro di carburante.

Peugeot 2008

Iniziamo la nostra rassegna dal Peugeot 2008, un Suv dal look moderno ed aggressivo che vanta soluzioni tecnologiche di ultima generazione come il Peugeot i-Cockpit 3D. Auto che nella variante con propulsore diesel 1.5 BlueHDi vanta consumi dichiarati di 3,5 litri ogni 100 chilometri (28,6 chilometri percorsi con un singolo litro). Ricordiamo, inoltre, il prezzo di listino, per la versione base con allestimento Active, a partire da 19.800 euro.

Citroen C3 Aircross

Per chi è alla ricerca un Suv compatto, spazioso e dai consumi ridotti ecco il Citroen C3 Aircross. Un modello che con il suo motore BlueHDi 100 fa segnare consumi di 4 litri per 100 chilometri (25 chilometri con un litro). Un Suv acquistabile con prezzi a partire da 18.300 euro, dotato di un ampio bagagliaio fino a 520 litri ed evolute tecnologie di bordo con un pratico display centrale da 7 pollici che include anche i comandi del climatizzatore.

Nissan Qashqai

Passiamo ora al Nissan Qashqai; uno dei modelli più noti della sua categoria con più di 2.5 milioni di unità vendute dal 2007. Un Suv che vanta un sistema di infotainment di ultima generazione, denominato Nissan Connect, con evolute funzioni e compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay. Per quanto riguarda i consumi, il motore 1.5 dCi garantisce un consumo medio di 3,8 litri ogni 100 chilometri (26,3 chilometri ogni litro di carburante). Il Nissan Qashqai ha un prezzo di listino a partire da 22.235 euro.

Citroen C4 Cactus

Nella nostra rassegna troviamo anche il Citroen C4 Cactus, un Suv che si distingue per il suo particolare design e per l’elevato comfort a bordo grazie alle sospensioni dotate di smorzatori idraulici progressivi. Secondo i dati della casa francese, questo modello con motore 1.5 HDi è in grado di percorrere 100 chilometri consumando 3,7 litri di carburante (27 chilometri con un solo litro di gasolio). Infine il prezzo di listino a partire da 18.450 euro.

Suv a consumi ridotti: dove acquistarli a Brescia

Come sempre, in ordine di apparizione. La Peugeot 2008 lo potete trovare da Bonoldi, concessionario ufficiale in Via Ghedi a Montichiari, telefono 030 961654. Invece per i due modelli Citroen (C3 Aircross e C4 Cactus) segnaliamo la concessionaria Gozzini, con sede a Brescia in Via Sant'Eufemia (telefono 030 3367995) e uno showroom anche a Rovato. Infine la Nissan Qashqai: la potete trovare negli store del Gruppo Carmeli di Via Diaz a San Zeno (telefono 030 7287800) oppure in Via Mattei a Coccaglio (telefono 030 7724080).

