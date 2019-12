Tutti in sella al quad: qual è la patente giusta per guidarli

Non sono tanti i bresciani che l'hanno già provato, ma tutti invece ne hanno sicuramente sentito parlare: il quad-bike, noto ai più come quad e basta, è un quadriciclo fuoristrada sempre più diffuso anche nel nostro Paese. I celebri veicoli sono conosciuti anche come Atv, acronimo di “All terrains vehicle”, ossia veicoli adatti a ogni tipo di terreno: i primi modelli nascono negli anni Sessanta in Canada, come rielaborazione delle piccole macchine utilizzate nei campi da golf. Oggi sono presenti sul mercato in tantissime varianti, anche a noleggio.

La patente per il quad

Non tutti sanno quale sia la patente giusta per poter guidare il quad. Tutto dipende dalle sue caratteristiche, dalla cilindrata del motore alla velocità massima. Nel dettaglio, i quad cosiddetti “leggeri”, dunque con una massa a vuoto fino a 350 chilogrammi, hanno cilindrata inferiore ai 50 cc e una velocità massima fino a 45 chilometri orari, con capacità di carico fino a 200 chili. Questa tipologia di quad può essere guidata anche con la patente AM, conseguibile già a 14 anni.

Diverso il discorso per i quad “pesanti”: hanno massa a vuoto fino a 400 chilogrammi, velocità massima di 80 km/h, potenza del motore fino a 15 kW e capacità di carico massimo di 200 chili. In questo caso possono essere guidati con la patente B1, dai 16 anni in su. Quando invece la massa a vuota supera i 550 chili, per il trasporto di merci, e i 400 chili per il trasporto di persone, allora è necessario avere la patente B, dai 18 anni in su. E' bene ricordare, infine, che per mettersi alla guida di un quad serve indossare un casco, ovviamente omologato.

Quad a Brescia e provincia

Una volta accertata quale sia la patente giusta, anche a Brescia e provincia non mancano le occasioni per saltare in sella: come già detto qualche riga fa, in molti casi i quad possono essere non solo acquistati, ma anche noleggiati. Tra le concessionarie più note segnaliamo Garda Off Road in Via Stazione a Gavardo (telefono 347 4878029), Comensoli Olivari in località Tre Ponti a San Paolo (telefono 030 9970218), Bontempi Moto a San Vigilio di Concesio (telefono 030 2753052), Fraccaro Moto in Via Diaz a Brescia (telefono 030 3456108).