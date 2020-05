Brescia: la mappa dei benzinai più economici della città

Con la fine del lockdown hanno ormai riaperto quasi tutte le aziende e le attività: la gente è tornata al lavoro, in generale a muoversi in auto in generale. In tanti avranno notato il calo considerevole del prezzo del carburante, benzina e diesel, a seguito delle congiunture internazionali legate al prezzo del petrolio: ma cosa è cambiato a Brescia negli ultimi mesi? Sulla base dei dati forniti dal Ministero dello Sviluppo economico, abbiamo raccolto tutti i prezzi dei benzinai della città (che sono più di sessanta), aggiornati dal 15 al 27 maggio (l'ultima rilevazione che abbiamo pubblicato risale allo scorso gennaio).

Ma la situazione potrebbe presto cambiare: l'Unione nazionale dei Consumatori denuncia i primi rialzi del costo del carburante degli utenti, per ora di circa 1 centesimo al litro per la benzina e di 0,90 centesimi per il gasolio. Su un pieno di 50 litri l'aggravio è di circa 50 centesimi: ancora poco, ma – scrivono dall'Unione dei Consumatori – “il timore è che nelle prossime settimane possa andare peggio”.

I benzinai più economici della città

Quali sono i benzinai più economici della città? Questa è la top five dei distributori (self e non servito) aggiornata alle ultime settimane di maggio. Il meno caro è Ideaverde Fuel in Via Labirinto: la benzina costa 1,242 euro al litro, il diesel 1,142 euro. Seguono il Tamoil di Via Flero 65 (1,249 euro la benzina, 1,149 il diesel), il distributore di Via San Polo 70A (1,269 euro la benzina, 1,159 il diesel), il distributore Esso di Via Serenissima 19 (1,279 euro la benzina, 1,179 il diesel) e infine il Sia Fuel di Via San Polo 193, dove la benzina costa 1,289 euro al litro e il diesel 1,189 euro.

La mappa dei benzinai di Brescia

Di seguito pubblichiamo la mappa completa (con tutti i prezzi self di benzina e diesel) degli oltre sessanta benzinai della città: l'elenco è pubblicato in ordine decrescente di aggiornamento, nel senso che le pompe di benzina in cima alla tabella sono aggiornate al 27 maggio, le ultime invece al 15 maggio scorso.