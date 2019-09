Le migliori app per pagare il parcheggio a Brescia e provincia

Trovare parcheggio a Brescia spesso è davvero un'impresa: certo ci sono i posteggi gratuiti, sparsi qua e là per la città. Ma quando il tempo stringe, e le distanze sono considerevoli, non si può fare a meno di parcheggiare negli stalli a pagamento: a questo link un comodo elenco dei parcheggi in struttura gestiti da Brescia Mobilità. E se c'è da pagare, si paga: ecco perché oggi parleremo della migliori app che consentono di pagare il parcheggio utilizzando il nostro smartphone.

Sono applicazioni che, appunto, permettono di pagare precisamente per il tempo che serve, con la possibilità di prolungare la sosta anche a distanza, con uno schiocco di dita. Il pagamento può essere effettuato con pochi clic, sia con carta di credito o Paypal: le app che trattiamo, quasi tutte, sono compatibili con i sistemi a pagamento delle strisce blu anche a Brescia e in alcuni paesi della provincia, disponibili negli store iOS e Android.

MyCicero

Iniziamo la nostra rassegna con MyCicero; applicazione che ti permette di parcheggiare pagando solo i minuti effettivi e anche di pianificare il tuo viaggio con soluzioni che integrano i collegamenti nazionali con il trasporto locale (treno, bus e metro) e di acquistare i titoli di viaggio direttamente dal tuo smartphone, anche per Trenitalia.

Il servizio è attivo in tantissime città come: Roma, Milano, Torino e Bologna.

Android

iOS



EasyPark

Passiamo ora ad EasyPark utilizzabile in moltissime città, in Italia e in Europa. Oltre 1.000 località in 14 Paesi diversi disponibili, con l’app che consente di pagare solo per i minuti effettivi trascorsi e avviare, interrompere o prolungare la sosta con un semplice tocco del tuo smartphone.

Inoltre grazie ad EasyPark non dovrai più perdere tempo prezioso facendo più volte il giro del quartiere: un’apposita funzione ti consente di trovare un posto libero in un batter d’occhio.

Infine se ti dimentichi di fermare la sosta, l'app di EasyPark ti invia una notifica non appena rileva il movimento dell’auto.

Android

iOS



Telepass Pay

Nella nostra rassegna troviamo anche Telepass Pay che sfrutta la nota piattaforma per il pagamento dei pedaggi autostradali; un’app che, in modo semplice ed immediato, ti consente di pagare la sosta sulle strisce blu, il rifornimento di carburante, la corsa in taxi e il bollo auto.

L’importo della sosta verrà direttamente addebitato sul conto Telepass.

Android

iOS



Phonzie

Concludiamo la nostra rassegna con Phonzie; con questa app si pagano solo i minuti effettivi di parcheggio e si può rinnovare la sosta quando si vuole e da dove si vuole. Non tantissime le città supportate, tra queste troviamo comunque Roma, Torino, Firenze e Bologna. Inoltre con Phonzie hai la possibilità di acquistare un biglietto elettronico in modo pratico, veloce e sicuro, per bus tram e metro.

Android

iOS

