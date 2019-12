I migliori navigatori Gps per la moto

Il navigatore Gps è un altro accessorio fondamentale per i centauri bresciani: esistono modelli progettati per essere montati direttamente su moto e scooter, realizzati con materiale più robusti dei navigatori tradizionali e in grado di resistere anche alla pioggia. I migliori modelli disponibili sul mercato – ne abbiamo recensiti quattro – sono attrezzati anche con schermo antiriflesso, e display con tecnologia touch ma utilizzabili anche indossando i guanti, tecnologia per connessione Bluetooth e collegamento a distanza con smartphone o interfono da casco.

TomTom Rider 500

Iniziamo la nostra rassegna con il navigatore per moto TomTom Rider 500 con mappe europee di 49 Paesi. Un completo modello dotato di schermo da 4,3 pollici, connettività WiFi per l'aggiornamento delle mappe e modulo Bluetooth per il collegamento allo smartphone. Ricordiamo, inoltre, la compatibilità con Siri e Google Now, con aggiornamenti mappe e autovelox a vita. Citiamo, infine, i numerosi accessori per l'installazione sulla moto e l'impermeabilità con certificazione IPX7.

Scopri di più su Amazon a 385 euro

Garmin Zumo 396

Passiamo ora al navigatore per moto Garmin Zumo 396, dotato di scocca impermeabile con certificazione IPX7, resistente agli urti e fornito di display touch da 4.3" antiriflesso, adatto all'uso con i guanti. Al suo interno troviamo, inoltre mappe europee di 46 paesi con aggiornamento a vita e connessione WiFi. Non dimentichiamo il modulo Bluetooth con la funzione “incident detection” in grado di inviare sms di soccorso, ed il calcolo itinerario che include anche percorsi avventurosi.

Scopri di più su Amazon a 325 euro

TomTom VIO

Nella nostra rassegna troviamo anche il TomTom VIO, un navigatore dalla forma originale, disponibile in vari colori e pensato espressamente per gli scooter. Un modello con mappe europee e aggiornamenti a vita, collegabile anche allo smartphone. Ricordiamo, inoltre, gli avvisi sulla presenza di tutor e autovelox e i percorsi alternativi per evitare il traffico. Concludiamo con il semplice sistema di installazione e lo schermo impermeabile, utilizzabile anche con i guanti.

Scopri di più su Amazon a 244 euro

Garmin Zumo 595

Concludiamo la nostra rassegna dedicata ai migliori navigatori GPS per moto con il Garmin Zumo 595. Un modello dotato di display da 5 pollici, con doppio orientamento verticale/orizzontale e adatto all’uso con guanti. Tra le varie funzionalità presenti ricordiamo i “Drive Alerts”, avvisi in prossimità di situazioni dove è richiesta maggiore attenzione (curve strette, variazioni del limite di velocità, ecc) e le “Smart Notification”, in grado di visualizzare notifiche dello smartphone sul display del navigatore. Non manca, infine, il player Spotify integrato e l’opzione Percorsi avventurosi con itinerari ricchi di curve.

Scopri di più su Amazon a 481 euro