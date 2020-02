Quali sono le auto più affidabili? La classifica di Altroconsumo

Più di 43mila automobilisti coinvolti in cinque Paesi europei, e tra questi circa 13mila italiani: sono questi i grandi numeri dell'indagine sull'affidabilità delle auto pubblicata da Altroconsumo, e realizzata dalla nota associazione di consumatori in collaborazione con altre associazioni di consumatori di Belgio, Francia, Portogallo e Spagna. Gli intervistati hanno risposto a domande del tipo “L'auto dà problemi?” oppure “Quante volte l'hai portata dal meccanico?”: in base alle risposte è stata stilata una classifica che mette al primo posto le auto che fanno capo alla multinazionale giapponese Toyota (Lexus in primis ma anche Daihatsu e Subaru, oltre che Toyota). Si piazzano bene anche i lussuosi brand Porsche e Audi (entrambi del gruppo Volskwagen) e la giapponese Honda: agli ultimi posti, invece le quattroruote made in Italy come Alfa Romeo, Fiat e Lancia.

I risultati dell'inchiesta

L’affidabilità delle automobili è stata valutata incrociando i dati forniti dagli intervistati ovvero l’età della vettura, il numero di chilometri percorsi e la quantità di guasti subiti ponderati in maniera differente in base alla gravità del guasto stesso. Tra i guasti più frequenti vi sono quelli relativi alla parte elettrica, che hanno quindi coinvolto fusibili, fari, lampadine, spie di controllo, la chiusura centralizzata, gli alzacristalli elettrici, i tergicristalli, ecc…

Le marche in cui si è riscontrato un numero di guasti di questo tipo oltre la media sono Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Lancia, Opel, Renault, Seat e Chevrolet. Dopo la parte elettrica è il sistema frenante a guastarsi più frequentemente (cilindro della pompa idraulica, circuito del liquido dei freni, dischi, tamburi, ecc...), in particolare nelle auto Citroen, Fiat, Lancia, Opel e Volvo. Al terzo posto si piazzano le parti elettriche collegate al motore (motorino di avviamento, batteria, accensione elettronica, antifurto elettronico, ecc…). In questo caso sono Alfa Romeo, Chevrolet, Opel e Seat le peggiori.

La top ten delle migliori marche

Questa è dunque la top ten delle migliori marche, stilata da Altroconsumo, sulla base dei parametri di Affidabilità e Soddifazione. Al primo posto Lexus con 97 e 89 punti, segue Porsche con 96 e 94, poi Toyota (95 e 84) e Dahiatsu (95 e 83). A completare la graduatoria, in ordine di classifica, ci sono Honda e Subaru (94 e 86), Audi (94 e 85), Bmw (93 e 86), Infiniti (93 e 85), Ssangyong (93 e 84), Kia e Mitsubishi (93 e 82), Suzuki (93 e 81).

La top ten delle marche più complicate

Questa è invece la classifica al contrario, dunque le dieci marche peggiori per Affidabilità secondo l'indagine di Altroconsumo (nota bene: i risultati sono comunque tutti buoni). Agli ultimi posti in graduatoria ci sono Alfa Romeo (88 punti di Affidabilità e 83 di Soddisfazione), Land Rover (88 e 84), Tesla (88 e 93), Fiat (89 e 77), Lancia e Chevrolet (89 e 78), Seat e Opel (89 e 79). Chiudono la top ten (che diventa top 11) a pari merito le francesi Renault, Peugeot e Citroen, tutte con 90 e 80.