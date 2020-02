Mille Miglia e non solo: all'asta una Maserati da mezzo milione di euro

Capolavori della storia dell'automotive all'asta a Brescia: tra i tanti pezzi da collezione che a maggio (in contemporanea alla Mille Miglia) saranno a disposizione di eventuali facoltosi acquirenti, ci sarà anche una spettacolare Maserati A6 1500 Gran Turismo del 1949 design Pininfarina, tra le più belle ancora esistenti, venduta nuova a Milano da Franco Cortese e portabandiera Maserati negli ultimi anni, stimata tra i 500 e i 700mila euro. Meno importante, economicamente parlando ma non per il suo valore storico, anche la Fiat 500 C del 1950 (che ha partecipato alla Mille Miglia del 1954) che in condizioni da restauro sarà messa in vendita con stima tra i 55 e i 70mila euro.

Sono solo alcuni dei pezzi da novanta che torneranno a Brescia in occasione dei due eventi organizzati da Finarte, casa d'aste italiana leader nel settore automobilistico (per numeri e brand): durante l'ultimo evento, il 25 ottobre scorso a Padova realizzato in collaborazione con Automotive Masterpieces, sono state totalizzate vendite per oltre 3 milioni di euro. Già fissato il ricco calendario degli appuntamenti del 2020, da Reggio Emilia a Padova, passando ovviamente per Brescia, la città delle Mille Miglia.

Porsche & More

Porsche & More sarà il primo appuntamento, in aprile. Un’asta in cui il tema principale saranno le vetture Porsche ed appartenenti ai marchi che fanno parte della stessa “galassia”. Nucleo fondante sarà un’importante collezione Porsche privata, della famiglia Saottini. La famiglia è stata a capo dell’omonima Saottini Auto S.p.A., di cui fa parte il Centro Porsche Brescia, prima concessionaria in Italia a rappresentare il progetto Exclusive di Porsche AG, ed ha impegnato, negli anni, passione e risorse nel rappresentare e tramandare la storia del mondo dell’auto, soprattutto quella di Porsche. Concessionari Volkswagen e Porsche dal 1951, hanno raccolto e custo- dito, negli anni, una ricca e interessante collezione di vetture appartenenti al gruppo.

1000 Finarte

Il secondo appuntamento sarà la terza edizione di 1000 Finarte, che tornerà lunedì 11 maggio 2020 a Brescia al Museo Mille Miglia. L’asta di automobili, a un giorno dalla partenza dalla “corsa più bella del mondo”, rappresenta per i collezionisti un momento carico di forti emozioni e per Finarte una meravigliosa vetrina e un’occasione unica per poter valorizzare le automobili in asta. Il dipartimento è attivo nella raccolta di automobili il cui numero di telaio corse la Mille Miglia di velocità (1927/1957) o di vetture il cui numero di telaio corse una delle rievocazioni o altri eventi a nome Mille Miglia.

Brescia Finarte

In contemporanea con 1000 Finarte, il terzo appuntamento: Brescia Finarte che sarà, da quest’anno, la logica prosecuzione dell’asta a tema “freccia rossa” e raccoglierà le vetture che, ancorché speciali, non rientrano nei canoni di 1000 Finarte. Si terrà nelle stesse date e presenterà automobili di interesse collezionistico, rare e particolari, a tema regolarità e sportive, offrendo esemplari come ottimo investimento per il futuro, tenendo sempre presente la pura passione per le automobili. Il tema è, comunque, libero e sarà discriminante solo la qualità delle proposte. Anche per questa occasione il dipartimento è attivo nella raccolta di automobili.

Padova Finarte

Giunta alla seconda edizione, Padova Finarte tornerà nuovamente in autunno, il 23 ottobre: sarà il quarto e ultimo appuntamento dell'anno. Si terrà nuovamente nella cornice della Fiera di Padova, in occasione di Auto e Moto d’Epoca, eccezionale vetrina ed appuntamento immancabile a livello mondiale. Anche in quest’occasione Finarte proporrà auto di eccezionale qualità, ma a tema libero: libera età, dalle ancètre alle youngtimer; libera tipologia, dalle vetture da turismo alle auto da corsa e, soprattutto, libera fantasia: spazio per tutto.