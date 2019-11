Le migliori station wagon del 2019

La station wagon è ormai un must per tantissimi bresciani: comoda per lunghi viaggi, ampi spazi a sedere e nel bagagliaio, alcune di queste anche a costo contenuti. Un'auto che un tempo veniva definita semplicemente “familiare”, ma che oggi ha una sua nicchia importante di mercato, e pure schiere di appassionati che seguono da vicino l'evoluzione degli ultimi modelli. Ne abbiamo scelti quattro, tra i migliori di quelli che hanno sfrecciato sulle strade italiane nel 2019: modelli dal look moderno, a cui non mancano soluzioni tecnologiche innovative e spazi ampi e confortevoli. Dacia, Fiat, Peugeot e Audi: da meno di 10mila a quasi 40mila euro.

Dacia Logan MCV

Iniziamo la nostra rassegna da una station wagon dal costo contenuto, la Dacia Logan MCV acquistabile a partire da 8.850 euro. Logan MCV propone motorizzazioni a benzina, diesel e GPL per soddisfare le esigenze di tutti i conducenti. Ricordiamo inoltre la versione Stepway (a 14.000 euro) che include navigatore, sensori di parcheggio, climatizzatore e cruise control.

Fiat Tipo Station Wagon

Proseguiamo con la Fiat Tipo Station Wagon, un’auto familiare che si caratterizza per le dimensioni generose con ben 457 cm di lunghezza ed un ampio bagagliaio da 550 litri. Vettura acquistabile a partire da 17.300 euro, disponibile anche nell’allestimento Wagon Street con nuovi cerchi e particolari della carrozzeria di colore nero.

Peugeot 508 SW

Se siete alla ricerca di una station wagon dal look elegante e sportivo, ecco la Peugeot 508 SW. Una station wagon con un ampio bagagliaio che può arrivare fino a 1780 litri. Tra le motorizzazioni spicca la variante ibrida plug-in con 40 km di autonomia in modalità elettrica. La Peugeot 508 SW è acquistabile a partire da 31.739 euro.

Audi A4 Avant

Terminiamo la nostra rassegna con l’Audi A4 Avant, una station wagon dalle linee accattivanti e con a bordo una moderna piattaforma di infotainment. Il bagagliaio normalmente ospita fino a 495 litri ma, con gli schienali dei sedili posteriori inclinati, raggiunge fino a 1495 litri di capacità. Ricordiamo, inoltre, la versione quattro con trazione integrale e la variante sportiva S line edition. L’Audi A4 Avant è acquistabile a partire da 38.100 euro.

Station wagon: dove comprarle a Brescia

Una volta esplorate a distanza le caratteristiche delle quattro migliori station wagon del 2019, ecco alcuni rivenditori autorizzati dove è possibile trovarle (e provarle) dal vivo: per i modelli Dacia segnaliamo il Gruppo Carmeli, sia a Brescia in Via Diaz che a Coccaglio in Via per Chiari (telefono 030 7724011). Per i modelli a marchio Fiat, ma anche Peugeot per cui tra l'altra è appena stata lanciata una nuova campagna, segnaliamo invece il Gruppo Bossoni, presente sia in città (in Via Triumplica, Valcamonica e Sant'Eufemia) che in provincia (a Rezzato, Orzinuovi, Desenzano). Infine le station a marchio Audi, disponibili nei concessionari del Gruppo Saottini, presente a Brescia e a Desenzano (telefono 030 3695521).

