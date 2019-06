Scooter 125: i migliori modelli a partire da 2.200 euro

Comodi per attraversare le vie cittadine, dal centro storico fino a Mompiano, prima e dopo il Mella, in tangenziale e verso la Valtrompia. Ma gli scooter con una cilindrata di 125 cc sono adatti anche a una gita fuori porta, sul Garda o nelle valli, lago d'Iseo e fiumi della Bassa: sono mezzi di trasporto versatili e pratici, che possono essere guidati (nota bene) con la patente B e anche dai minorenni, purché abbiamo più di 16 anni e siano in possesso della patente A1.

Scooter 125: i migliori modelli sul mercato

Sul mercato è possibile trovare modelli per tutte le tasche e per tutte le esigenze, dal look elegante o più sportivo, con prezzi contenuti intorno ai 2.000 euro. Scooter agili nel traffico e dai ridotti consumi, con alcuni modelli dotati anche di bauletto e parabrezza di serie. Ecco i migliori modelli.

Honda SH125i

Iniziamo la nostra rassegna dei migliori scooter 125 con l’Honda SH125i, uno dei modelli più amati nel nostro Paese, con ruote alte da 16” e con un ampio vano sottosella dotato di presa 12V ed in grado di ospitare un casco integrale. Ricordiamo inoltre la potenza di 12 CV, la funzione Start&Stop disinseribile tramite un pulsante al manubrio, le luci full LED e gli ammortizzatori regolabili. Uno scooter, inoltre, dai consumi ridotti (si percorrono circa 40 chilometri con un litro) e con ABS di serie. Infine il prezzo di 3.490 euro che include parabrezza e bauletto.

Vespa Primavera 125 IGET

Nella nostra rassegna non poteva mancare la Vespa, nella versione 125 IGET ABS acquistabile a 4.400 euro. Un modello dallo stile inconfondibile, una vera icona nel mondo delle due ruote. Tra le sue caratteristiche citiamo i cerchi da 12”, l’illuminazione LED anteriore e posteriore, il bike finder ed il comando di apertura a distanza della sella di serie. Non dimentichiamo il motore i-jet raffreddato ad aria con distribuzione a 3 valvole in grado di erogare 8 kW, equivalenti a quasi 11 CV con una coppia di 10,7 Nm e con consumi pari a 43 Km/litro.

Piaggio Liberty 125 ABS

Sempre da Piaggio arriva il Liberty 125 ABS; uno scooter di grande successo con circa un milione di unità vendute dal suo lancio. Un modello dal costo pari a 2.390 euro dotato di retroscudo protetto da serratura e sottosella in grado di alloggiare un casco jet con visiera. Un modello a ruote alte (16” all'anteriore e da 14” al posteriore), leggero (solo 106 KG), spinto da un propulsore raffreddato ad aria con una potenza di 11 cv (8 kW dichiarati), 10,7 Nm di coppia e consumi dichiarati pari a 40 km/litro.

Peugeot Tweet 125

Se siete alla ricerca di uno scooter 125 low cost, ecco il Peugeot Tweet offerto al prezzo di 2.240 euro con parabrezza e bauletto inclusi. Uno scooter a ruote alte dal design accattivante e moderno, pratico e facile da guidare con vano sottosella in grado di alloggiare un casco jet con visiera e con pedane passeggero ripiegabili. Le ruote sono entrambe da 16 pollici, con il motore raffreddato ad aria che offre una potenza massima di 10,2 cv e 9,2 Nm di coppia, con un consumo dichiarato di 35,7 km/litro.

Acquistare uno scooter a Brescia

Se già vi siete fatti un'idea, e volete approfondire toccando con mano le proposte che vi abbiamo appena elencato, ecco di seguito alcuni dei più noti rivenditori di scooter e concessionari presenti e operativi a Brescia e dintorni. Tra i tanti segnaliamo Officina Baccanelli in Via Trento 36 (telefono 030 304674), Euromoto Gorini in Via Trento 159 (telefono 030 392198), Sorlini Moto in Via Villa Glori 2 (telefono 030 314642), Filippini & Figli in Via Pusterla 9 (telefono 030 392637).

Accessori scooter: i prodotti più venduti sul web



