Pronti per la montagna: i migliori portasci per auto

Più di 250 chilometri di piste, e solo in provincia di Brescia, con 74 impianti di risalita e comprensori sciistici ben oltre i 3.000 metri d'altitudine: in tutta la Lombardia circa 900 chilometri di piste e 310 impianti. Ecco perché per gli appassionati è giunto il momento di caricare la giusta attrezzatura e programmare la trasferta: oggi parliamo dei migliori portasci per auto, in tutte le loro variazioni. Dunque dai modelli con aggancio magnetico, direttamente sul tetto, ma che non risultano adatti a vetture con tetti bombati o con nervature sulla lamiera. L'alternativa sono i classici portasci da caricare sulle barre da tetto, oppure quelli che si possono agganciare sul retro, sfruttando il gancio di traino. Vediamo quattro proposte interessanti, a partire da 80 euro.

Thule 739

Iniziamo la nostra rassegna dal modello Thule 739, da agganciare alle barre portatutto. Un portasci che scorre verso l'esterno dell'auto per facilitare il carico e lo scarico degli sci. Prodotto in grado di trasportare 6 paia di sci o 4 snowboard, con design aerodinamico in alluminio e struttura rialzata che evita che gli attacchi degli sci tocchino il tetto danneggiandolo. Non dimentichiamo la serratura integrata e la larghezza di carico di 60 cm.

Scopri di più su Amazon a 158 euro

Fabbri 3A955 Taco

Passiamo ora al portasci Fabbri, dotato di aggancio magnetico, in grado di trasportare fino a tre paia di sci di tutti i tipi (anche carving) oppure due snowboard. Un prodotto dotato di antifurto e doppia base magnetica che consente l’applicazione anche su tetti tondeggianti. Inoltre non rovina la vernice grazie alla particolare protezione delle piastre magnetiche.

Scopri di più su Amazon a 107 euro

Menabo 147

Da Menabo un portasci da barra realizzato in alluminio, adatto al trasporto di 6 paia di sci o 4 snowboard. Un prodotto dotato di sistema antifurto sia degli sci che dell'accessorio per una maggiore sicurezza del carico. Portasci dotato anche di una pratica base scorrevole.

Scopri di più su Amazon a 80 euro

GEV A8940

Concludiamo la nostra rassegna con il modello di GEV A8940, formato da 4 piastre magnetiche in grado di ospitare 5 paia di sci (max 35 kg) oppure 2 snowboard e 2 paia di sci (max 28kg). Un accessorio con sistema antifurto e larghezza interna utile di 32 cm.

Scopri di più su Amazon a 159 euro