Le migliori catene antifurto per moto e scooter

Non ci sono solo i furti d'auto a tormentare i bresciani: anche i possessori di due ruote (scooter e moto) devono stare attenti e far fronte al rischio, per un'abitudine criminosa ancora più diffusa del furto d'auto (in città e non solo: salvo rare eccezioni, in tutta la provincia si legge di furti di moto o scooter). Prevenire è meglio che curare, e non solo con antifurto e accessori hi-tech.

Oggi trattiamo di antifurto ben più semplici come le catene, per ancorare moto e scooter a un palo, ma non per questo meno efficaci: in particolare si consiglia l'acquisto di catene in acciaio cementato, di almeno 1 centimetro di diametro, lunghe almeno un metro e mezzo e con maglie a sezione semiquadra o meglio ancora esagonale. E' consigliabile, inoltre, un modello ricoperto da una guaina di protezione. Vediamo quali sono i migliori modelli sul mercato, a prezzi modici.

Kippen 2011

Iniziamo la nostra rassegna del modello di Kippen 2011; una catena disponibile in quattro varianti con lunghezza da 1000 a 2000 mm. Catena antifurto con maglia a sezione quadra in acciaio cementato antitaglio rivestita con guaina in nylon antigraffio, accompagnata da un lucchetto cementato antiscasso da 90 mm.

Abus 1060

Passiamo alla catena Abus 1060 disponibile in 4 diverse misure da 85 a 170 cm. Una catena con lucchetto integrato, maglia quadra da 10 mm, realizzata in acciaio cementato.

Kryptonite

Nella nostra rassegna anche una catena antifurto di Kryptonite acquistabile in due varianti da 100 e 170 cm. Un accessorio con maglie da 14mm, in acciaio speciale, dotato anche di un resistente rivestimento in nylon. Ricordiamo, infine, le tre chiavi fornite in dotazione, di cui una illuminata.

Viro

Concludiamo la nostra rassegna con il modello di Viro. Una catena antifurto con sezione esagonale (11 x 13 mm) e lunghezza di 180 cm. Catena fornita con 2 chiavi in ottone nichelato, piatte e reversibili, fornite in busta sigillata con carta di proprietà.

